Novak priželjkuje Mareja u finalu Australija opena

"Marej je prišao mreži nasmijan i potapšao Đokovića po leđima pun entuzijazma, poput kuma koji mladoženji čestita na govoru. Obojica su posmatrala to veče kao odličan trening u pripremama za Melburn". Tako je britanski "Telegraf" vidio pozdrav prvog i drugog tenisera svijeta poslije borbe za pehar Dohe, a veliki rivali nisu krili da im je prijala trosatna simulacija nekog grend slem finala.

- Nadam se da ćemo se opet sastati na Australijan openu - priželjkuje Novak reprizu katarskog okršaja, svakako i konačan ishod. - Teramo jedan drugog da radimo još jače, još više. Da napredujemo i konstantno unapređujemo igru i nas same. Obojica težimo da budemo bolji.

"Telegraf" navodi da je finale Dohe pokazalo koliko su male razlike između ser Endi Mareja i Novaka Đokovića. I koliko bi ovo mogla da bude teška godina za sve ostale na Turu.

- Možda smo u maloj prednosti u odnosu na ostale. Ali mnogi mladi igrači dolaze, tu su Raonić, Kirjos, Tim. Šta tek reći za legende poput Rafe i Rodžera, pa Stena... - ne smatra srpski as da je finale Melburna sa Škotom potpuno izvjesno.

Naš teniser nije prelistao kladioničarske liste. Prognoze su brutalne prema ostalim igračima. Kvota da će Novak odbraniti titulu varira između 2,37 i 2,45, a nešto više su na Endija - od 2,55 do 2,62. Na Vavrinku je čak 13, slično je i na Nadala, a slijede Federer (od 13 do 21) i Raonić (21)...

Zanimljivo, Marej je na startu godine bio prvi favorit za osvajanje Australijan opena. Ali sad mu ne pomažu ni prvo mjesto na listi, ni silni trofeji s kraja prošle sezone, ni titula sera. Đoković je prekinuo njegov niz do 28 pobjeda, osvojio Dohu i s širokim osmijehom na licu otputovao na južnu poluloptu.

Ostrvska štampa je pisala i da finale Dohe donosi više koristi Noletu, nego brige njihovom junaku.

- I dalje mislim da imam šansu da osvojim Australijan open. Jedan poraz ne menja ništa. Naravno da sam razočaran, ali mogu do trofeja u Melburnu. Fizički je to bio veoma dobar test na početku godine i prošao sam ga dobro. Moje telo je spremno, to je pozitivna stvar. Ali ima još stvari koje mogu da popravim. Nisam bio dobar u realizaciji brejk-lopti, a to će doći kada budem odigrao još mečeva - naglasio je Novak.

