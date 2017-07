Novak raspravljao sa ATP, meč odložen za utorak

Meč Novaka Đokovića i Adrijana Manarina odložen za utorak poslije rasprave srpskog tenisera sa čelnicima ATP, potvrdili su čelnici turnira.

Đoković i Manarino trebalo je da odigraju treći meč na terenu broj 1, ali tamo su Rafael Nadal i Žil Miler igrali dramatičan meč do 20.30 po lokalnom vremenu.

Zbog toga je Novak otišao u prostorije Asocijacije teniskih profesionalaca (ATP), vodio žustru raspravu sa čelnicima i ostao u prostoriji kako bi gledao dramu Španca i Luksemburžanina.

Ona je završena sjajnom pobjedom Milera, koji je u petom setu slavio rezultatom 15:13.

Na organizatore Vimbldona vršen je veliki pritisak sa svih strana da se Novakov duel prebaci na najveći stadion, ali do takve odluke nije došlo. Nekoliko minuta po okončanju susreta na "jedinici" stigla je potvrda da više tenisa u ponedeljak neće biti.

There will be no further play this evening on Centre Court or No.1 Court #Wimbledon