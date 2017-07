Novak se vraća na prvo mjesto ako osvoji Vimbldon

Najbolji srpski teniser Novak Đoković ima šansu da se vrati na prvo mjesto ATP liste već po okončanju Vimbldona, za šta mu je potrebna titula u Londonu.

Đoković mora da dođe do trofeja u nedjelju, a šansa mu se otvorila porazom Endija Marija u četvrtfinalu od Sema Kverija, rezultatom 3:6, 6:4, 6:7 (4-7), 6:1, 6:1.

Momak iz Danblejna zbog problema sa povredom nije mogao da pruži snažniji otpor Amerikancu u finišu susreta, pa će izgubiti 1.640 bodova jer je prošle sezone osvojio titulu.

On trenutno ima 1.425 više od Đokovića, ali u slučaju da srpski teniser dobije sve do kraja stigao bi do 7.965, nešto više od 200 više od Marija.

Interesantno je da je upravo Kveri ispao važan faktor u borbi za čelo ATP liste, pošto je prije 12 mjeseci u trećoj rundi zaustavio Đokovića, a sada je, uz malu pomoć, bio koban i po Endija.

Da bi ispunio jedan od ciljeva Novak mora da dobije Tomaša Berdiha u četvrtfinalu, a onda i boljeg iz meča Rodžer Federer – Miloš Raonić prije borbe za trofej.

