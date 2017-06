Novak u Srbiji: Moj Beograd...

Srpski igrač Novak Đoković stigao je u glavni grad Srbije poslije razočaravajućeg nastupa na Otvorenom prvenstvu Francuske.

Najbolji srpski teniser doživio je poraz u četvrtfinalu Rolan Garosa od Dominika Tima i upravo će ga eliminacija koštati druge pozicije na ATP listi.

Poslije pariskog Grend slema Novak je odlučio da ne ode u rezidenciju u Monaku, već je doputovao u Beograd, što je potvrdio i na zvaničnom Tviter profilu.

“Moj Beograd iz neba, ugreje mi srce i dušu svaki put“, napisao je Đoković.

My Belgrade from the sky. Warms my heart and soul each time. pic.twitter.com/BFpWBGAWJr