Novaku Đokoviću prijeti kazna

Novak Đoković izvinio se jer je lopticom nehotice pogodio jednu ženu u publici tokom finala turnira u Dohi sa Endijem Marijem.

Tokom prvog seta Novak je izgubio jedan poen, reketom je udario lopticu, koja se prvo odbila od beton, a zatim i pogodila spomenutu ženu.

Nešto slično desilo se i na Masters finalu u Londonu, a Novak je već bio na meti novinara zbog toga, pa su neki zahtjevali da on bude diskvalifikovan, u skladu sa strogim tumačenjem pravila.

Međutim, sudija Karlos Bernardes dao mu je opomenu, a Đoković se na konferenciji izvinio. Takođe, otkrio je i da će zbog toga biti kažnjen.

"Definitivno nisam želeo nikoga da pogodim lopticom, samo se dogodilo. Imao sam sreće da nisam dobio veću kaznu. Sa druge strane, nisam imao sreće da se sve to tako odigra – moram da budem oprezniji u budućnosti", rekao je Đoković i dodao:

"Snosiću posledice i prihvatam to kao svoju grešku. Nije uopšte bilo namerno. Ljude nekad pogodi lopta, pogotovo one u prvim redovima, posle jakih servisa itd. Dešava se, nije prvi put, ali to je nešto što sam moje strane nikako ne bi smelo da se dešava",

(Sport klub)