Pat Keš: Novak 'mora' da bude 'broj 4', to je prirodno

Prije nekoliko mjeseci u Melburnu odbio je da prokomentariše poraz Novaka Đokovića jer "nisam imao dovoljno novca u odnosu na one koji ga plaćaju".

Sada je Pat Keš, nekadašnji australijski teniser i osvajač Vimbldona iz 1987. godine, pristao da razgovara za B92 i podijeli utiske o ovogodišnjem Rolan Garosu.

Ipak, prije toga, pitali smo zbog čega Novaka mediji u Velikoj Britaniji ne vole previše, pošto već godinama radi kao analitičar i komentator na televiziji BBC.

"Ne znam da li je tako – ja ga mnogo volim. Ne stižem da ispratim sve medije, ali tamo gdje ja radim, Novaka izuzetno vole i poštuju", počeo je Keš priču za B92.

Australijanac je u više navrata imao priliku da provede vrijeme sa srpskim teniserom, za kojeg kaže da se pojavio u "pogrešno vrijeme".

"On je sjajan čovjek, veliki sportista i nevjerovatan ambasador ovog sporta. Iznenađuje me što postoji takav utisak. Mislim da to nije slučaj. Ne vjerujem da Đokovića ne vole u Velikoj Britaniji. Ali postoji jedan problem, a to su drugi igrači".

Kako bi to mogao da bude problem?

"Imate Endija Marija, Rafaela Nadala i Rodžera Federera – on mora da bude 'broj 4'. Nikako ne može da se nađe ispred njih kada su u pitanju svjetski mediji. Niko neće dostići popularnost, pažnju i obožavanje koje Federer ima u Švajcarskoj. Isti slučaj je i sa Nadalom u Španiji i Marijem u Velikoj Britaniji. Prirodno je da Novak bude iza njih, tako je-kako je. Ne vjerujem da je u Srbiji drugačije i da više vole ovu trojicu".

Keš je naveo da je Đokoviću falilo energije u četvrtfinalu Rolan Garosa koje je izgubio od Dominika Tima sa 7:6 (7-5), 6:3, 6:0.

"Naravno da je mogao da trijumfuje. Ipak, nije uspio, Tim je bio mnogo bolji, a djelovalo je kao da se pomirio sa porazom u trećem setu. Nije on za džabe bio drugi na svijetu. Trebalo je da bude prvi na kraju godine. Istina je da, ako je neko trebalo da završi godinu na prvom mjestu, to je onda Đoković. Mnogo je zavisilo od raspoloženja, a kod Novaka nije bilo na visokom nivou. Kada je Novak mentalno u meču, nikada ne promašuje. Sada se desilo potpuno suprotno".

On je potom prokomentarisao i sam finiš Otvorenog prvenstva Francuske.

"Situacija se zagrejala. Rafa je nevjerovatan, ali su i drugi teniseri počeli da igraju veoma dobro. Đoković je u drugoj nedjelji krenuo sjajno, Mari takođe, ali vidimo šta se desilo. Igrači koji dobiju mnogo mečeva na šljaci, obično osvoje Rolan Garos. Za druge je psihički teže da to učine ako nemaju veliki broj pobjeda na toj podlozi. Zato uloga favorita mora da ide Nadalu – osvojio je ovaj turnir toliko puta, baš kao i Novak prošle sezone jer je prethodno dobio mnogo mečeva na šljaci. Stan Vavrinka, šampion iz 2015. godine, kada igra dobro, težak je protivnik za svakoga. Nema igrača kojeg ne može da pobjedi", zaključio je Keš za B92.

(b92)