Pepe Imas: Promijenio sam Novaka spolja i iznutra

Pepe Imas, povremeni trener Novaka Đokovića, rekao je da je na srpskog tenisera dobro uticalo to što se uključio u njegovu akademiju "Ljubav i mir" (Amor&paz).

Đoković već nekoliko godina sarađuje sa Imasom koji je pomogao i njegovom bratu, ali mnogi navijači i teniski analitičari smatraju da je upravo Pepe jedan od razloga Novakovog posrnuća.

Ipak ističe da su njegove metode, koje uključuju meditaciju i brojne zagrljaje, doprinijele Đokovićevom napretku.

"Ispalo je dobro na profesionalnom i privatnom nivou – promenio se spolja i iznutra. Zbog toga se osjećao tako dobro. Poštuje druge i velikodušan je. Promijenio se i prema sebi, ima više poštovanja i prihvata ono što mu se događa. Trudi se da postigne veće blagostanje i čini sve kako bi stvari funkcionisale harmoničnije. Zato se, šta god da radiš, osjećaš dobro. Kada je počeo sa tim, nastavio je da pobjeđuje i ostvario neke uspjehe koje do tada nije, kao što je titula na Rolan Garosu. Sada je smireniji, ali kada njegovo tijelo više nije moglo zbog toliko akumuliranih turnira, Olimpijskih igara... njegove partije su oslabile, kao i rezultati. Razlika je što sada živi sa mnogo razumjevanja. Mnogi bi pomislili: ’Toliko ljubavi, a gubim’. ’Ali ne, pobeđivao sam toliko godina’. Sada prihvata situaciju, uči iz nje i razumije je. Devet godina igra bez pauze, od decembra do novembra. Nije imao ni povreda zbog kojih bi morao da pauzira. To je teško. Sada, zbog ove povrede, htio ili ne, moraće da odmori i povratiće svježinu. Svjestan je šta mu se događa. On je veoma objektivna osoba, željan da uči, ali nije opsjednut", počeo je priču Pepe Imas.

Osvajač 12 Grend slem titula se osim sa lošom formom borio i sa povredama u poslednjih godinu dana, pa je zbog problema sa laktom odlučio da nakon Vimbldona završi sezonu.

"Još ne trenira s reketom, potpuno je fokusiran na oporavak i na taj fizički aspekt. Odrađuje terapije koje mu pomažu da bude sveijž. Cilj je da se vrati u januaru i igra u Australiji".

Imasa su mnogi smatrali guruom, što se srpskom igraču nije sviđalo...

"Sa Novakom nisam bio samo u profesionalnoj vezi, već ga volim kao osobu, pa mu je možda zato smetalo. Ne znam šta tačno znači biti guru, ali u svakom slučaju mislim da nisam, jer ja sam samo tu da podijelim svoje znanje sa nekim. Nisam učitelj. Ne učim nikoga, niti to hoću da radim, već samo dijelim ono što znam, pa taj neko neka kasnije odluči da li mu to treba ili ne".

On je otkrio da nije samo srpski teniser jedini sa kojim je sarađivao.

"Ne radim samo sa Đokovićem, već sa svima koji to žele. Sarađivao sam sa Fernandom Verdaskom, Santjagom Hiraldom, Flavijom Penetom, Danijelom Hantuhovom, Pablom Anduharom... Ali naravno, Novak je mnogo zvučnije ime i prepoznatljiviji lik. Ispunjava me kada svoje vrijeme i iskustvo delim sa drugima i ne tražim ništa zauzvrat. Radim i sa ljudima van sporta", zaključio je Imas.

