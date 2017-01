Povratak Federera na veliku scenu

Švajcarski teniser Rodžer Federer savladao je zemljaka Stanislasa Vavrinku u pet setova i tako se plasirao u finale Australijan opena.

Meč je počeo tvrdo kao što se i očekivalo jer je u pitanju dvojice "švajcarskih titana". Niko od tenisera nije uspijevao da oduzme servis protivniku sve do samog kraja seta. Pri rezultatu 6:5 za Federera, nekada najbolji teniser svijeta dolazi do set lopte i naravno ne propušta je.

Drugi set je bio malo manje neizvjestan. Federer je u šestom gemu došao do brejka, a ostalo je bila samo rutina. Trebao je da sačuva svoj servis, što je bez problema uradio i u svoju korist riješio i drugi set - 6:3.

Da Vavrinka nije bez razloga u polufinalu prvog Gren slema pokazao je u trećem setu, kada je zemljaku prepustio samo jedan gem. Do prvog brejka Stas je došao u četvrtom gemu. Federer u ovom setu nije imao odgovor na igru Vavrinke, pa je ovaj napravio još jedan brejk, došao do 5:1 i bez problema odservirao za 2:1 u setovima.

Tamo gdje je stao u treće, Stanislas je nastavio u četvrtom setu. Odmah na startu je napravio brejk, ali Federer odmah vraća za 1:1. Ipak, Stas do novog brejka dolazi u devetom gemu, a potom bez izgubljenog poena servira za izjednačenje u setovima.

U petom setu nastavljena je velika borba. Vavrinka je prvi došao do brejk prilike u petom gemu, ali je ne koristi. Federer to kažnjava već u narednom gemu, kada pravi odlučujući brejk. Do kraja su obojica čuvali svoje servise pa je Federer došao do finala prvog gren slema u sezoni povratka na veliku tenisku scenu.

Tamo će snage odmjeriti sa pobjednikom drugog polufinalnog meča u kojem se sastaju Nadal i Dimitrov.