Rafa razbio Vavrinku za 'decimu' i ispisao istoriju

Španski teniser Rafael Nadal osvojio je titulu na Otvorenom prvenstvu Francuske, pošto je u finalu pobijedio Švajcarca Stena Vavrinku sa 6:2, 6:3, 6:1.

“Kralj“ šljake je tako osvojio deseto Otvoreno prvenstvo Francuske i postao prvi teniser u istroji “bijelog sporta“ sa dvocifrenim brojem jednog od četiri Gren slema.

On je postao tek drugi igrač koji je na jednom Gren slem turniru osvojio deset ili više titula. Prije njega je to pošlo za rukom jedino Margaret Kor koja je 11. puta osvajala Australijan open od 1960. do 1973. godine.

'Bik sa Maljorke' je na nevjerovatan način postao ponosno vlasnik ’Decime’ jer je od početka turnira odigrao 19 setova i svih 19 je i dobio.

Špancu je ovo ukupno 15. Gren slem trofej u karijeri, a ispred njega je sada jedino Švajcarac Rodžer Federer sa 18.

Vavrinka je, na drugoj strani, doživio prvi poraz u svom četvrtom Gren slem finalu.

I Nadal i Vavrinka su u prvom setu bili sigurni na svoj servis sve do šestog gema, kada je Španac iskoristio prvu brejk priliku i poveo sa 4:2. Taj brejk je samo bio uvod u ono što slijedi - Nadal je osvojio i naredna dva gema i poslije 43 minuta igre poveo sa 1:0 u setovima.

Nadal je u drugom setu nastavio gdje je stao u prvom. On je vrlo brzo osvojio prva tri gema i prednost brejka je bez problema sačuvao do kraja seta.

Rafael Nadal je na početku trećeg seta, u prvom gemu, oduzeo servis Vavrinki i to je praktično bio kraj meča. Španac je do kraja odigrao besprjekorno, nije dopustio Švajcarcu da meč učini neizvjesnijim.

