Rafael Nadal otkrio svoju veliku želju

MADRID - Premda je u tenisu osvojio praktički sve što se može ostvariti, Španjolac Rafael Nadal (31) je otkrio svoju veliku želju.

Pobijediti na završnom turniru sezone - ATP World Tour Finals u Londonu.

Nadal je tokom karijere slavio na 74 turnira pri čemu je osvojio 16 Grand Slam naslova. Osvojio je zlatne olimpijske medalje u singlu (2008) i paru (2016), te četiri puta pobijedio u Davis Cup.

"Nikada nisam pobijedio na 'World Tour Finals' i to je možda i moj posljednji teniski cilj. Bilo bi lijepo kada bi osvojio i taj turnir," kazao je Nadal koji je trenutačno na prvom mjestu ATP liste.

Španaac je do sada dva puta stigao do finala završnog turnira godine, no oba puta je poražen. Prije sedam godina pobijedio ga je Švicarac Rodžer Federer, a 2013. i Novak Đoković, prenosi Hina.

Rekorder je Federer sa šest naslova, dok su Đoković, Ivan Lendl i Pete Sampras po pet pobijedili.

ATP World Tour Finals održat će se u Londonu od 12. do 19. novembra, a na njemu će nastupiti osam najboljih tenisera svijeta.