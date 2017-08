Šarapova objavila autobiografiju i otkrila kako ju je Serena vrijeđala

Objavljena je knjiga ruske teniserke Marije Šarapove, i po prvim citatima, izgleda da će privući veliku pažnju javnosti.

Autobiografija nosi naslov "Unstoppable: My life so far" (Nezaustavljiva: Moj život do sada), a u njoj ruska teniserka komentariše suspenziju od 15 mjeseci zbog upotrebe nedzovoljene supstance meldonijum.

"Kako Meldonijum poboljšava igru? Nikako. Izgleda da su me nadležni kaznili zato što sam iz Istočne Evrope. Morali su nešto takvo da uzmu za razlog," napisala je Šarapova.

Takođe, ona je otkrila scenu poslije Vimbldona 2004. godine, kada je kao 17-godišnjakinja savladala u finalu Serenu Vilijams, prenosi "Telegraf.rs".

"Kada se meč završio Serena me je zagrlila, nasmijala se i rekla nešto poput 'svaka čast'. Međutim, kada sam ušla u svlačionicu, čula sam je kako vrišti. Mislim da me je mrzila zato što sam je kao jako mlada pobijedila na Vimbldonu, uprkos svim prognozama. Mrzila me je i zbog toga što sam je čula kako plače. Nedugo poslije turnira Serena je rekla prijatelju, koji je kasnije meni prenio, 'nikada više neću izgubiti od te male ku*ke'," napisala je Marija Šarapova.

Interesantno, Vilijamsova je samo još jednom izgubila od Ruskinje, i to na završnom turniru sezone iste godine. Od tada su igrale još 18 puta, i svih 18 puta je slavila Amerikanka.

Šarapova je u karijeri osvojila pet Gren slem titula, kao i srebrnu medalju na Olimpijskim igrama 2012, a 2008. godine je sa selekcijom Rusije stigla do trofeja Fed kupa.