Šarapova se naljutila jer su joj na plakatu povećali grudi

Jedna od najljepših teniserki svijeta, nakon suspenzije zbog dopinga, napokon se vratila na terene i odmah privukla pažnju.

Na prvom turniru u Stutgartu nakon povratka, stigla je do polufinala, a ove sedmice nastupa u Madridu gdje je takođe dobila pozivnicu.

Po dolasku u špansku metropolu Šarapova se iznenadila kad je vidjela plakat na kojoj su joj, čini se, u Photoshopu povećali grudi.

"Ono kad ti na plakatu za turnir daju dobar push up grudnjak", napisala je Šarapova na Twitteru uz fotografiju.

When the @MutuaMadridOpen tournament poster gives you a good push up bra...