Senad Hadžimešić: Pitanje selektora prioritet

Bh. teniseri igrali su dobro ove godine, napravili su ono što nikada nisu, a Senad Hadžimešić, direktor Teniskog saveza BiH, vjeruje da mogu i više, te da će u Savezu narednih mjeseci raditi na angažovanju selektora.

Reprezentacija BiH je u nedjelju izgubila od Holandije u Zenci (1:3) u meču drugog kola Prve grupe Evroafričke zone Dejvis kupa, tako da će rival u plej-of za Svjetsku grupu.

"Prvi put smo ove godine igrali Prvu skupinu Evroafričke zone, bili smo među 32 zemlje svijeta, što je veliki uspjeh. Takođe, pobjedom nad Poljskom u prethodnom kolu ostvarili smo primarni cilj, a to je ostanak u ovom rangu takmičenja i naredne godine. Sada smo izgubili od Holandije, a pobjednik je riješen u nekoliko lopti. Međutim, to nije demoralisalo ni momke ni TS BiH, bilo je to lijepo iskustvo, izvući ćemo pouke. Holandija je teniska selekcija, ima mnogo bolje uslove od nas, bili smo blizu, ali nažalost, poraženi smo", rekao je Hadžimešić.

Damir Džumhur, Mirza Bašić, Tomislav Brkić i Nerman Fatić (Fatić bio u timu, ali nije igrao) nisu uspjeli da preskoče Holandiju, za koju su igrali Robin Hase, 48. teniser svijeta u singlu, Žan-Žulijen Roher, 21. igrač svijeta u dublu, i Timo de Baker (Talon Grikspor nije nastupio). Odlučujući poen Holandiji u nedjelju donio je Hase, koji je pobijedio Džumhura rezultatom 7:5, 6:3, 6:7 (4), 2:6, 6:4.

"Očekivao sam da bismo mogli doći do petog meča, pružili smo žestok otpor, momci su dali više od očekivanog, ali Holanđani su i u singlu i u dublu pokazali kvalitet. Mi ćemo, kao što sam rekao, izvući pouke, i možda već sljedeće godine napraviti iskorak. Imamo dosta vremena da se pripremimo za sljedeću godinu. Bitno je da svi budu zdravi, glavni cilj je ostanak u Prvoj skupini i traženje šanse za plasman među 16 najboljih", rekao je direktor TS BiH.

U pripreme za sljedeću godinu ulazi i izbor selektora. Brkić je ove godine imao ulogu igrača i selektora, jer Amer Delić zbog obaveza u SAD nije mogao da dođe, ali je priznao da mu je bilo teško igrati i sjediti na klupi šest-sedam sati dok saigrači igraju.

"Amerov mandat ističe ove godine, tako da je izbor selektora svakako prioritet. U narednih nekoliko mjeseci ćemo objaviti konkurs, pokušaćemo pronaći najbolje rješenje. Potreban nam je dobar selektor, ali i selektor koji će se uklopiti u fenomenalnu atmosferu koju imamo u ekipi. Delić je napravio odličan posao, igrali smo odlično, napravili istorijski rezultat...", rekao je Hadžimešić.

Svjetska grupa

U polufinalnim duelima Svjetske grupe igraće Srbija i Francuska, te Belgija i Australija, a mečevi će biti igrani od 15. do 17. septembra. Srbija je u četvrtfinalu savladala Španiju rezultatom 4:1, Francuska je istim rezultatom savladala Veliku Britaniju, Australija je pobijedila SAD 3:2, a Belgija selekciju Italije takođe rezultatom 3:2.