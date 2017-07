Sjajna Konjuh izbacila Cibulkovu

Šesnaestina finala trećeg Gren slema sezone u ženskoj konkurenciji donijela nam je još jedan sjajan duel – okršaj Ane Konjuh i Dominike Cibulkove.

Mlađana Hrvatica, 29. nositeljka uspjela je da eliminiše devetu favoritkinju poslije dva časa i 36 minuta igre u tri seta – 7:6(3), 3:6, 6:4.

Uvodni set bio je i najduži – dobila ga je Ana posle sjajnog preokreta, četiri brejka, taj-brejka i 107 minuta, a ništa nije naslućivalo na takav rasplet.

Slovakinja je krenula odlično, oduzela je servis rivalki u četvrtom i šestom gemu i došla u priliku da veoma brzo stigne do prednost.

Međutim, od tog trentuka je Konjuh apsolutno preuzela kontrolu, napravila je dva brejka u nizu, u međuvremenu upisala i gem bez izgubljenog poena, poslije čega je uslijedio taj-brejk, iako je Dominika uspjela da propusti i dvije set lopte.

Ana je sve to kaznila u trinaestom gemu i zasluženo stigla do prvog seta. Odgovor Cibulkove usledio je već na startu drugog, kada je odmah stigla do brejka, a potom i uspjela da spasi novih šest brejk lopti i sprečila Konjuh da joj odmah uzvrati. U nastavku je još dva puta uspjela da joj oduzme servis i stigne do izjednačenja.

Djelovalo je da Dominika ima momentum na svojoj strani, ali, kako to često biva u ženskom tenisu, ispostavilo se potpuno suprotno. Konjuh je odmah napravila novi brejk, potom i još jedan, a sve što je Cibulkova uspjela da uradi jeste da vrati samo jedan i prizna poraz.

Ana će u narednoj rundi igrati sa boljom iz susreta Venus Vilijams iz SAD i Naomi Osake iz Japana.

Uzbudljivo je bilo i u meču domaće predstavnice Heter Votson i Beloruskinje Viktorije Azarenke, koja je na kraju na iskustvo uspjela da eliminiše Britanku – 3:6, 6:1, 6:4.

Votson je u uvodnom gemu spasila dvije brejk šanse, da bi onda iskoristila svoju prvu i nedugo zatim stigla do 3:0. Ipak, nije uspjela da bez problema privede set kraju, pošto je Viktorija uhvatila 'posljednji voz', ali je onda još jednom loše servirala i dozvolila Heter da povede.

Povratnica na Tur, pošto je postala majka, ipak nije dozvolila da Votson upravo protiv nje po prvi put obezbijedi prolaz u četvrtu rundu trećeg Gren slema sezone.

Drugi set je osvojila poprilično rutinski, a djelovalo je da će isto biti u trećem, kada je novim brejkom povela sa 4:3, ali je ovoga puta Britanka imala odgovor.

Uspjela je odmah da odreaguje i uzvrati za novo izjednačenje, ali je još jednom popustila – što Vika ne propušta da kazni i zakaže duel sa Simonom Halep.

Rumunka, druga nositeljka savladala je Šuai Peng iz Kine 6:4, 7:6(7), Ukrajinka Jelina Svitolina eliminisala je Karinu Vitheft iz Nemačke 6:1, 7:5, dok je Britanka Džoana Konta bila ubjedljiva protiv Grkinje Marije Sakari – 6:4, 6:1.

