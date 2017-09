Sjajni Lajović donio Srbiji prednost protiv Francuske

Iako je Srbija desetkovana povredama došla u Francusku kao potpuni autsajder za polufinale Dejvis kupa, naš tim je poveo u Lilu sa 1:0 prvog dana takmičenja.

Dušan Lajović je zabilježio pobjedu protiv Lukasa Puja sa 3:1 (6:1, 3:6, 7:6, 7:6) i šokirao je navijače Francuske, koji su sasvim sigurno očekivali ubjedljiv trijumf u polufinalu Dejvis kupa.

Lajović je od samog starta stavio do znanja 22. teniseru svijeta da to što protiv sebe ima 58 mesta slabije rangiranog protivnika ništa ne znači. Na startu je poveo sa 4:0, a zatim je napravio još jedan brejk i ubjedljivo sa 6:1 došao do prednosti u setovima.

Puj je odgovorio istom mjerom u drugom, pa je on bio taj koji je poveo sa 4:0. Iako se Lajović borio i vratio jedan brejk, do kraja je Francuz još jednom oduzeo servis srpskom teniseru i poravnao rezultat.

U trećem je viđena prava drama i razmjena brejkova. Lajović je poveo sa dva brejka prednosti, ali je Puj uzvratio sa četiri vezana gema i došao do prednosti od 5:4.

Nakon toga je Lajović ponovo napravio brejk, i servirao za set, ali se ni Puj nije predavao i odmah je uzvratio ribrejkom. Odluka o trećem setu pala je u taj-brejku, koji je poslije velike borbe dobio Lajović rezultatom 9:7.

U posljednjem setu Lajović je na startu napravio brejk i čuvao ga je do kraja do rezultata 5:3, kada je servirao za set. Međutim, nije iskoristio meč loptu i Puj je ubrzo vezao nekoliko poena poslije kojih je došao do brejka i vratio se u meč.

Kasnije je Lajović uspio da dobije svoj servis gem i poveo je sa 6:5, a zatim na servis Puja došao do 40:0 i tri vezane meč lopte. Puj je uspio da spasi sve tri i da uvede četvrti set u tajbrejku.

Ponovo je u tajbrejku viđena drama i serija mini-brejkova. Prvi je napravio Francuz, zatim je Lajović uzeo dva, pa je Puj uzvratio i poravnao na 4:4, ali je Lajović napravio novi mini brejk, a zatim iskoristio 6. meč loptu za veliku pobjedu, prenosi "Telegraf.rs".

Naredni meč igraju Laslo Đere i Žo Vilfred Conga.