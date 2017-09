Sloun Stivens šampionka US Opena

Teniski svijet ima novu šampionku. U američkom okršaju Sloun Stivens je pobjedila dobru drugaricu Medison Kiz i to veoma ubjedljivo, 6:3, 6:0.

Kažu da je za veliko finale potrebno da oba učesnika igraju dobar tenis. Ovoga puta na “Flašing medouzu” to nije bio slučaj, bilo je to jedno od najjednostranijih finala do sada u kojem je 24-godišnja Stivensova slavila poslije samo 60 minuta igre.



Koliko je Sloun bila dobra, toliko je Medison bila loša, nervozna, reklo bi se uplašena. Ništa neobično, jer nema iskustvo igranja velikih finala. Za nju će ovo biti velika lekcija, a za Sloun, turnir koji će pamtiti cijelog života.



Ne samo što je poslije njega bogatija za 3,7 miliona dolara (Kiz dobila 1,82 miliona), već što će od ponedjeljka načiniti skok sa 83. na 17. mjesto WTA liste.



Koliko je njen podvig u Njujorku ogroman svjedoči i to što je prije samo šest nedjelja, tačnije prije turnira u Torontu, bila tek na 957. mjestu svetske liste! U posljednjih 17 mečeva, ostvarila je 15 pobjeda, od toga sedam u Njujorku i time je zasluženo stigla do najvećeg trijumfa u karijeri i prve grend slem titule.



U prvom setu, Stivensova je načinila brejk za 3:2, potom od 4:3, igra Medison Kiz se potpuno raspala. Sloun je napravila niz od 8:0 u gemovima i tu je bio kraj.



Na ceremoniji dodjele trofeja, nestvarna slika. Kiz je plakala u zagrljaju pobjednice po završetku meča, a onda su sjele i pričale kao najbolje drugarice!



“Nevjerovatan je osjećaj biti šampion ovdje. Poslije operacije stopala u januaru, da mi je neko rekao da ću uzeti US Open rekla bih da je to nemoguće! Medison je jedna od mojih najboljih prijateljica, sjajno je što sam igrala sa njom. Rekla sam joj kad se sve završilo da bi bilo najpravednije da bude neriješeno. Podržavaću je uvijek, kao što znam da bi i ona mene. To je pravo prijateljstvo”, poručila je nova šampionka US Opena.



Medison je takođe imala tešku godinu.



“Nisam igrala svoj najbolji tenis, ali mi je na kraju bilo lakše, jer sam od nje dobila riječi utjehe. Ako je trebalo da izgubim od nekoga onda mi je drago što je to baš moralo da bude od nje”, poručila je Medison Kiz.