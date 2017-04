Srbija povela protiv Španije, Ðoković pobijedio Vinolasa

Teniska reprezentacija Srbije povela je sa 1:0 protiv Španije u četvrtfinalu Dejvis kupa poenom Novaka Ðokovića.

Ðoković je lako savladao Alberta Ramosa Vinolasa 6:3, 6:4, 6:2 poslije malo manje od dva sata igre u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić.

Besprijekoran meč odigrao je Đoković je protiv 24. igrača svijeta, možda i svoj najbolji ove sezone, pošto je sve vrijeme kontrolisao dešavanja na terenu, ne dopustivši rivalu nijednu šansu da ga ugrozi.

U svakom setu bio mu je dovoljan samo jedan brejk, u trećem je napravio dva, i rutinski donio vođstvo Srbiji.

Ðoković je zadržao maksimalan učinak protiv Ramosa Vinolasa, nakon što je i treći put slavio iz isto toliko međusobnih duela.

Novak je priznao da je osjećao veliki pritisak pred duel sa Albertom Ramosom Vinolasom, ali da je veoma zadovoljan partijom i pobjedom za vođstvo Srbije.

"Veliko mi je zadovoljstvo što sam ponovo na terenu u majici sa državnim grbom. Samo nekoliko puta godišnje imam priliku to da iskusim, a ove već drugi put nastupamo u Srbiji, poslije Niša. Drago mi je što sam došao do uvodnog poena, nadam se da će to Troickom donijti snagu i motiv", rekao je Ðoković poslije meča za RTS.

Odmah poslije Đokovića i Vinolasa na teren izlaze Viktor Troicki i Pablo Karenjo Busta, sutra je na programu duel dublova, a u nedjelju preostala dva meča u singlu.

(Tanjug, RTS)