Švarcman: Novak je veliki rival, jedan od najboljih mečeva

Argentinski teniser Dijego Švarcman smatra da je meč protiv Novaka Đokovića jedan od najboljih u njegovoj karijeri koji je odigrao.

Đoković je u trećem kolu Rolan Garosa savladao Švarcmana sa 5:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:1, a na kraju je pokazao lijep gest i zajedno sa navijačima aplaudirao talentovanom iigraču.

"Trebalo mi je vremena da shvatim da svi aplaudiraju meni jer sam skupljao stvari. Vidio sam da čak i Novak aplaudira kada je gledao u mom pravcu. Tada sam konačno shvatio i posmislio sam, ok uživaj u ovom trenutku. To je zaista nevjerovatna stvar. Vjerujem da oni koji nisu iskusili nešto ovako ne mogu ni da naslute koliko je to dobar osjećaj. Biće ovo zaista nevjerovatna uspomena", rekao je Švarcman i dodao:

“Ovo je možda jedan od najboljih mojih mečeva. Navijači su bili predivni i zaista želim da im se zahvalim. Pozdravili su ma čak i kada je Novak zadao posljednji udarac. Meni je ovo bio tek drugi meč na stadionu Filip Šatrije, 2015. sam igrao pet setova protiv Monfisa, a danas sam bio pomalo iscrpljen na kraju i uz mnogo bolova, ali nije strašno. Novak je za mene bio veliki rival i mislim da sam odigram dobro", izjavio je Argentinac, prenosi B92.

Srpski teniser će u osmini finala ugrati protiv Španca alberta Ramosa Vinjolasa koji je pobijedio domaćeg tenisera Luku Puja posle pet setova, 6:2, 3:6, 5:7, 6:2, 6:1.

(Foto: Tanjug/AP)