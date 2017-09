Švarcman se ne šali, Kveri ekspresno do četvrtfinala US opena

Dijego Švarcman ruši redom na US Openu, poslije Marina Čilića bio je bolji i od Luke Puja u četiri seta, 7:6, 7:5, 2:6, 6:2.

Karlos Berlok, Janko Tipsarević i peti nosilac Marin Čilić bili su žrtve argentinskog tenisera u prvoj nedjelji turnira, a u osmini finala briljirao je i protiv prošlogodišnjeg četvrtfinaliste, Francuza Luke Puja.

Ako je Huan Martin del Potro “kula iz Tendila”, momak iz Buenos Ajresa je sušta suprotnost. Među najnižim je igračima na ATP turu sa svega 170 centimetara, ali hendikep visine nadoknađuje sjajnom igrom sa osnovne linije i fanatičnom borbenošću. Pobjedom nad 16. nosiocem postao je najniži četrtfinalista grend slem turnira u posljednje 23 godine.

Luki Puju je oduzeo servis čak sedam puta, a uspio je da prebrodi i krizne trenutke u finišu trećeg i tokom četrtog seta pošto je osietio bolove u predielu desne butine.

U početnom setu viđen je po brejk sa obe strane, a Švarcman je imao više nerava u taj brejku koji je dobio sa 7:3.

Iako je u drugom gubio sa 4:2, Dijego je uspio da se u potpunosti vrati u set i dobije ga rezultatom 7:5. Puj je uzvratio u trećem setu dobivši ga sa 6:2, a onda je Švarcman u pauzi između trećeg i četrtog seta zatražio pomoć liekara zbog problema za bolovima u desnoj nozi.

Činilo se da bi Puj to mogao da iskoristi, ali Argentinac nije mislio tako. Ponovo je zaigrao kao u transu i poslije 2:2 nanizao četiri gema za najveći uspjeh u karijeri, plasman u četvtfinale u kojem ga očekuje duel sa 12. nosiocem, Pablom Karenjom Bustom iz Španije.

“Ne znam šta mi je sa nogom. Boli me, ali srećan sam zbog plasmana u četvrtfinale. Hvala svima koji su me bodrili, to mi je mnogo pomoglo u četvrtom setu kada sam mislio samo na povredu. Ne znam kako sam pobijedio, ali sam jako srećan zbog toga”, poručio je Švarcman.

U četvrtfinalu US Opena je i 28. nosilac Kevin Anderson koji je u četiri seta bio bolji od Italijana Paola Lorencija, 6:4, 6:3, 6:7, 6:4.

Kveri ekspresno stigao do četvrtfinala

Američki teniser Sem Kveri odigrao je sjajnu partiju u 4. kolu US Opena. On je poslije samo 76 minuta igre savladao Nijemca Mišu Zvereva – 6:2, 6:2, 6:1.

Bilo je to impresivno izdanje 17. nosioca koji je izgubio samo pet gemova na putu ka svom prvom četvrtfinalu na US Openu.

Nijemac se tokom meča na stadionu "Artur Eš" žalio na povredu ramena, ali i da je bio sasvim zdrav, teško da bi mogao da parira tako raspoloženoj igri protivnika koji je imao čak 55 vinera.

Kveri je, zanimljivo, prvi američki teniser još od 2011. i Endija Rodika koji se plasirao među osam najboljih u Njujorku.

Njega za plasman u polufinale očekuje duel protiv takođe sjajnog servera, Južnoafrikanca Kevina Andersona.

(b92)