Teniski savez BiH: Potreban drugačiji pristup, ali selekcije igraju na kredit

Ostaje žal što nismo ostali u Prvoj grupi Evroafričke zone Fed kupa, ali da bi se sa uspjehom igralo u ovom rangu takmičenja, potreban je drugačiji pristup i bolja organizacija, rekao je Vojin Šukalo, selektor Fed kup reprezentacija BiH, koja će naredne godine igrati u Drugoj grupi.

S tim se slaže i Senad Hadžimešić, direktor Teniskog saveza BiH, ali ističe da Fed kup i Dejvis kup reprezentacije BiH igraju na kredit, odnosno da, zahvaljujući kreditima, idu na takmičenja.

Turnir Prve grupe u Talinu bh. teniserke završile su sa tri poraza. Nakon poraza u grupi od Hrvatske (0:3) i Mađarske (0:3), u meču za ostanak u Prvoj grupi BiH izgubila je od Portugala rezultatom 1:2. Ines Murta je u prvom subotnjem meču pobijedila Jelenu Simić 6:4, 6:0, zatim je Mišel Lerčer de Brito savladala Deu Herdželaš rezultatom 6:1, 6:2, dok je u meču koji nije imao rezultatski značaj bh. dubl Nefisa Berberović i Anita Husarić pobijedio Francisku Žorge i Ritu Vilaku rezultatom 6:4, 7:6 (4).

"Trebalo je da dobijmo jedan singl, tačnije Jelena je imala kvalitet za pobjedu, međutim, splet okolnosti je uticao na rezultat. Ona je došla sa turnira na šljaci, imala je temperaturu, a u meču sa Mađarskom povrijedila je zglob noge. Dobro je odigrala dva meča, međutim, u trećem se slomila", izjavio je Šukalo.

U duelima sa Hrvatskom, za koju su igrale Ana Konjuh, 37. teniserka svijeta, i Dona Vekić, koja je 84. na WTA rang-listi, te Mađarskom, koju je predvodila Timea Baboš, 32. igračica sa WTA liste, bilo je teško očekivati pobjede.

"Za ovaj nivo takmičenja se moramo mnogo bolje pripremiti. Srbija ima tim od 12 ljudi, a nas pet je u Talin otišlo - četiri igračice i ja. Ali, imamo potencijal, posebno mi je drago što je Nefisa u svom prvom meču za Fed kup pobijedila. Ona je naš novi igrač", dodao je Šukalo.

Hadžimešić je istakao da je TS BiH u prvom kvartalu imao dva finansijska udara zbog nastupa Dejvis i Fed kup reprezentacija i dodao:

"Bili smo domaćini Dejvis kupa i otišli na turnir Fed kupa zahvaljujući kreditu. Prošle godine smo sa sličnom ekipom pobijedili bolje rivale, sada smo šansu tražili u subotnjem meču za ostanak u Prvoj grupi, možda je umor uticao... Naporni su turnirski nastupi. Kada uživo budem razgovarao sa selektorom, čuću njegove sugestije za budućnost. Činjenica je da neke ekipe idu sa maserima, doktorima... na takmičenja, ali kod nas to nije moguće."

Bh. teniseri su ove godine napravili najveći uspjeh u istoriji, prvi put su igrali Prvu grupu Evroafričke zone i ostvarili pobjedu nad Poljskom, prošlogodišnjim učesnikom Svjetske grupe (5:0), a od 7. do 9. aprila će biti domaćini Holandiji. Tačnije, tako bi trebalo da bude.

"To je novi finansijski udar. Ne možemo se ponovo zaduživati i ići dug na dug, ali postoji čak i opcija da tražimo da se igra u Holandiji. Nadam se da do toga neće doći, niko to ne želi, ali mi teško funkcionišemo i zbog dugova koje smo naslijedili. Prošle godine smo imali podršku od države na svim nivoima, hvala svima, ali potrebno je više novca za normalno funkcionisanje. Samo za članarinu za Međunarodnu tenisku federaciju i Tenis Evropu nam treba blizu 90.000 KM godišnje, na primjer, da bismo postavili podlogu za Dejvis kup potrebno je oko 30.000 KM", rekao je Hadžimešić.