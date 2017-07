Teniski spektakl: Švajcarac za rekord, Hrvat za istoriju

Posljednji dan i nedjelja na terenima ’Ol Ingland Klaba’ rezervisana je za veliko finale, a za titulu na Vimbldonu boriće se Rodžer Federer i Marin Čilić.

Sve oči biće uprte na Centralni teren kada će se, od 15 časova, Švajcarac boriti za rekordnu 19. Grend slem titula, dok će Hrvat imati priliku da osvoji prvi vimbldonski trofej u karijeri.

Rodžer Federer je do plasmana u svoje 11. vimbldonsko finale došao pobjedom nad Tomašom Berdihom u tri seta – 7:6(4), 7:6(4), 6:4, dok je Čilić u polufinalu savladao Sema Kverija posle četiri seta - 6:7, 6:4, 7:6, 7:5.

“Car” iz Međugorja imaće priliku da ponovi uspjeh svog idola i bivšeg trenera Gorana Ivaniševića, ali ima težak zadatak – da pobijedi sedmostrukog šampiona Vimbldona.

Ukoliko trijumfuje, Čilić bi osvojio drugu Grend Slem titula i tako postao prvi hrvatski teniser sa dva Grend Slem trofeja.

“Od početka turnira igram odlično, osjećam se pozitivno na terenu. Moja ekipa me stalno bodri. U finalu ću probati da igram najbolje što mogu i biću koncentrisan na svoju igru", rekao je Čilić.

