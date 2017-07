Tomić: Mrzi me da igram, tenis mi je dosadan

Australijski teniser hrvatskog porijekla Bernard Tomić skandalozno se ponašao tokom svog meča na Vimbldonu, koji je rutinski izgubio, izjaviši poslije meča novinarima da mu je bilo "dosadno da igra?!

Tomić je u 1. kolu izgubio od Miše Zvereva 6:4, 6:3, 6:4, i uglavnom nije ni pokušavao da vrati servise protivnika niti da potrči za bilo kojom jačom lopticom na svojoj polovini.

Osvojio je samo osam poena na reternu i izgubio nakon sat vremena i 24 minute igre.

"Definitivno, riječ je o mentalnim teškoćama. Da budem iskren, jednostavno, bilo mi je dosadno na terenu. Ne znam zašto, ali tenis me uopšte ne motiviše", priznao je pred iznenađenim novinarima Tomić.

On je objasnio da mu je sasvim svejedno da li osvaja trofej, da li igra dobro ili ispada u prvom ili četvrtom kolu grend slema.

"Imam 24 godine, ali teško nalazim motivaciju", rekao je Tomić, koji je ipak odbio sugestiju da završi karijeru.

Nekadašnja australijska teniska nada poručila je da nakon teniske karijere - ništa neće moći da radi.

"Danas u tenisu treba biti super spreman. Ja sam puno toga proživio u deset godina svoje karijere, ali više ne poštujem ovaj sport" - objašnjava Tomić, poznat po svojoj ekstravagantnosti.

Teniski fanovi u Australiji pobjesnili su nakon još jedne nonšalantne i nezainteresovane igre Tomića i nazvali ga "najljenijim teniserom koji je ikad kročio na teniske terene".

Jedan broj fanova čak predlaže da Bernard Tomić bude deportovan iz Australije, a najčešća riječ u vezi sa Tomićem glasi - "sramota", piše "Gardijan".

