Tomić: Ne trudim se a zaradio sam milione

Australijski teniser hrvatskog porijekla Bernard Tomić još jednom je izjavama šokirao tenisku javnost, ali je samo potvrdio već ranije izrečene stavove.

Tomić je u karijeri osvojio "samo" tri ATP titule (Sidnej i dva puta Bogota), ali i pored toga smatra da su njegovi uspjesi "sjajni" kada se zna da se i ne trudi koliko bi trebalo.

"Tokom karijere sam davao 100 odsto sebe, ali je bilo momenata kada sam davao i 30 odsto. Kada sve izbalansirate mislim da sam negdje na oko 50 procenata, a da se zaista nisam trudio i uz to sam postigao sve ovo do sada. Sjajno je ono što sam postigao. Tenis nikada nisam volio, on je za mene posao. Mislim da bi svako želio da učestvuje u profesionalom sportu i da zarađuje milione dolara uz napor od 50, 60 odsto mogućnosti. Mislim da bi svako na to pristao", rekao je Tomić u telefonskom intervjuu za američki "The Seven Network".

Nekada 17. na ATP listi, koji je u međuvremenu "spao" na 73. mjesto, na Vimbldonu je priznao da nema više motivacije za bavljenje tenisom, a poslije poraza od Miše Zvereva (3:0) je rekao da mu je bilo dosadno na terenu.

Proizvođač teniskih reketa Hed je zato raskinuo ugovor sa Australijancem, a Tomić se našao i na "udaru" kritike mnogobrojnih tenisera i teniskih stručnjaka.

"Ne žalim zbog onoga što sam rekao. Možda je zvučalo loše, a Australijanci to ne vole. Ja sam iskrena osoba i govorim ono što mislim. Neki ne vole kada iskazujete emocije na drugačiji način", kazao je Tomić, koji je osvojio 5 miliona dolara od nagrada na turnirima, ali je postao i "rob" svoje karijere.

"Ja sam u zamci. Moram da igram tenis. Teško mogu da budem superzadovoljan. Jedino ako bih osvojio Gren slem trofej bih možda bio zaista srećan", zaključio je iskreno Tomić.

