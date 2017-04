Tragična priča koja se krije iza uspjeha Rodžera Federera

Rodžer Federer je vjerovatno najbolji teniser svih vremena, a jedan čovjek najzaslužniji je za ono što je postao – Piter Karter.

Australijanac koji nije uspio da se probije kao igrač, oblikovao je karijeru Švajcarca na njenom samom startu, te od nervoznog i nesigurnog momka izblajhane kose napravio nepobjedivu mašinu.

Federer je tokom karijere osvojio 18 Gren slemova i više od 90 turnira, a radnu etiku koja ga krasi usadio mu je upravo karter. Napravio je od njega mentalnu gromadu.

Švajcarac nije imao mnogo trenera tokom karijere, bili su tu Pol Anakon, Zeverin Luti i Štefan Edberg, a sada i Ivan Ljubičić. Međutim, niko nije ostavio tako dubok trag kao Karter.

Za bekhend kojem se godinama divi teniski svijet zaslužan je upravo Karter. On je u ranim danima Rodžerove karijere uspio da nagovori Švajcarca da umjesto dvoručnog bekhenda zaigra jednoručni. Ostalo je istorija.

Nažalost, njihova saradnja je prekinuta na samom usponu Federera ka teniskom Olimpu, saobraćajnom nesrećom koja je duboko potresla Federera 2002. godine.

Na ovogodišnjem Australijan openu iz svečane lože Švajcarca je bodrio jedan stariji par, dvoje australijskih penzionera. Oni nisu bili samo navijači koji su došli da uživaju u Federerovim majstorijama, nego par koji ima dugu istoriju odnosa sa Švajcarcem. Oni su roditelji Pitera Kartera.

"Piter Karter je najviše uticao na tehniku mog tenisa o kojem ljudi toliko pričaju. Godinama sam to usavršavao, ali on je postavio temelje i zato sam toliko srećan što su njegovi roditelji gledali kako osvajam titulu. To mi mnogo znači. Nisam vjerovao da mogu postati veliki teniser. Znate li ko me je uvjerio u to? Piter je taj koji mi je otvorio oči!", rekao je Federer.

Međutim, njihova saradnja završena je tragično. Karterova žena Silvija se dugo borila s opakom bolešću. Uspjela je da pobijedi tumor i to je željela da proslavi sa svojim suprugom. Odlučili su se za romantično putovanje, a u izboru im je pomogao Federer. Preporučio je državu u kojoj je rođena njegova majka, Južnoafričku Republiku.

Bila je to 2002. godina, nedjelju dana prije Federerovog 21. rođendana, a Karterovog 37. Par je krenuo na putovanje na safari po nacionalnom parku u Johanesburgu. Međutim, dogodila se tragedija. Bračni par je doživio saobraćajnu nesreću nakon što je vozač morao da skrene kako bi izbjegao sudar s kombijem. Njihov Rejndž Rover je probio ogradu mosta i pao u rijeku. Karter i vozač su poginuli.

Federer je tužnu vijest saznao tokom turnira u Torontu. Bio je strašno pogođen, pogotovo zato što im je on predložio destinaciju. Kada su mu rekli šta se dogodilo, švajcarski teniser je trčao po ulicama Toronta plačući i vrišteći. Niko nije mogao da ga utješi. Na prvom sljedećem meču Davis Cupa Rodžer je nosio majicu s Karterovim imenom na leđima.

Na turniru u Kanadi je izgubio već u prvom kolu, ali je igrao u dublu sa Vejnom Fereirom, a ironija je bila u tome što je on bio Južnoafrikanac. Švicarac je nosio crnu vrpcu kako bi odao počast Karteru, a meč parova igrao je uplakan.

"Strašno. Toliko mnogo vremena smo proveli zajedno, još otkako sam bio dječak. Bio je tako smiren, a tako zanimljiv i duhovit. Nikada neću moći da mu zahvalim na svemu što mi je dao. Tek sad vidim koliko je tenis ustvari nevažan u životu", rekao je tada Federer i otišao u Sinsinati u kojem je, emotivno istrošen, odmah izgubio od Ljubičića.

Otkazao je nastup u dublovima i sljedeći turnir i vratio se u Švicarsku na sahranu trenera i prijatelja.

"Bila je to prva smrt jednog bliskog člana porodice koja je pogodila Rodžera. Bio je neutješan, kao i cijela naša porotica. Međutim, to ga je učinilo psihički jačim", otkrila je Rodžerova majka koja je bila vrlo bliska s Karterom.

Do kraja sezone Federer se koliko-toliko oporavio od šoka i uspio je da osvoji titulu u Beču. Uplakan je podigao pehar visoko prema nebu i poručio: "Prijatelju, ovo je u tvoju čast."

Od tog tragičnog događaja, roditelji pokojnog Australijanca dobijaju pozivnice za Rodžerove mečeve na Australijan openu. Federer im je omogućio najbolja mjesta u avionu i na tribinama, smješteni su u istom hotelu kao legendarni Švajcarac, a dobiju i pozivnice za njegove zabave. I ove godine gledali su kako je Karterov učenik osvojio rekordnu, 18. Gren slam titulu.

Njihov sin koji bio toliko važan za Federerovu karijeru i njegovu neuništivost, nije dočekao njegov prvi Gren slam trofej koji je osvojio manje od godinu dana nakon tragičnog događaja.

"Rodžer je plakao na centralnom terenu Vimbldona, a mi smo plakali u našem domu. To je bio i Piterov trofej", prisjetio se Karterov otac.