U Majamiju pronađen davno izgubljeni brat Novaka Đokovića

Iako Novak Đoković ove godine ne igra na Mastersu u Majamiju mnogi prisutni su ga vidjeli, ili su bar pomislili da su ga vidjeli.

Naime, Twitterom kruži fotografija čovjeka koji neodoljivo podsjeća na drugog tenisera svijeta.

Navijači su društvenoj mreži postavili fotografiju i upitali Novaka da li je vidio ovog čovjeka.

S obzirom da je Srbin veoma aktivan na Twitteru ubrzo je uslijedio i odgovor.

"Vidim da nedostajem. Jeste li zato u potrazi za mojim bratom blizancem? Ovaj čovjek odlično izgleda", napisao je Novak.

Mnogi navijači, komentarišući sličnost Đokovića i čovjeka sa fotografije, napisali su da se radi o davno izgubljenom bratu blizancu.

I see you miss me #NoleFam Is that why we are on a quest of finding #DjokoTwin?! This guy looks great, haha https://t.co/ImgmxTKkAK