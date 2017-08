US open bez pet od 11 najboljih tenisera svijeta

Najbolji teniser svijeta Rafael Nadal i treći reket svijeta Rodžer Federer zbog odsustva glavnih konkurenata imaće veliku šansu da zablistaju i dođu do titule na četvrtom grend slem turniru sezone US openu. Veće šanse imaće i bh. as Damir Džumhur, koji igra najbolji tenis u karijeri.

Federer bi eventualnim trijumfom prestigao Nadala i Endija Marija, zasjeo na prvo mjesto ATP liste i osvojio 20. grend slem u bogatoj karijeri. Bivši teniser Boris Beker ističe da je najveći Fedeksov adut u Njujorku porodica.

"Da li će osvojiti 20. grend slem? Mislim da su mu žena i djeca velika podrška. Ne bi mogao da uradi to što jeste bez njih. Rodžer sjajno kombinuje profesionalni tenis sa ulogom oca i supruga", smatra Nijemac.

Čak pet od 11 najboljih igrača svijeta zbog problema sa povredama otkazali su učešće na US openu, a posljednji u tom nizu bio je Mari. Ranije su nastup u "Velikoj jabuci" otkazali Novak Đoković, prošlogodišnji pobjednik Stan Vavrinka, Miloš Raonić i Kei Nišikori. Mari je odustao zbog problema sa kukom, a istakao je da je uprkos velikom trudu bol bio jači od njega.

"Uradio sam sve što sam mogao da se pripremim za turnir i uzeo sam nekoliko nedjelja slobodno poslije Vimbldona. Pokušao sam da se odmorim, išao sam na rehabilitaciju kako bih se pripremio za US open. Prilično dobro sam trenirao prethodnih dana, ali imam prevelike bolove da bih osvojio turnir. Zbog trijumfa sam došao u Njujork i trenirao", rekao je Mari i dodao da će narednih dana odlučiti da li će igrati do kraja sezone.

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur sutra će u prvom meču imati težak posao protiv Urugvajca Pabla Kuevasa, 31. igrača svijeta. Sedmi teniser svijeta Marin Čilić danas će igrati sa domaćim igračem Tenisom Sandgrenom, a meč bi trebalo da počne oko 18.30. Sandgren je 104. na ATP listi. Hrvatsku će osim Čilića predstavljati Borna Ćorić, koji oko 22.30 treba da igra sa Čehom Jirijem Veselim. Srbin Janko Tipsarević, tenutno 66. igrač svijeta, podijeliće megdan sa Tanasijem Kokikanisom iz Australije (oko 20.30).

U Njujorku su sve najbolje teniserke, osim Viktorije Azarenke, koja neće igrati zbog porodičnih problema. Titulu brani Njemica Angelik Kerber, a od mečeva prvog dana izdvajaju se dueli: Jelena Janković Petra Kvitova (17), Garbinje Muguruza Varvara Lepčenko (17), Aleksandra Krunić Johana Konta (19), Karolina Voznijacki Mihaela Buzarnesku (22.30).