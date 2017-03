Uplakani Vavrinka poručio Federeru: On je š***k

Finala velikih teniskih turnira prepuna su emocija, a jedan takav dirljivi trenutak dogodio se u Indijan Velsu, nakon velikog švajcarskog okršaja u kojem je Rodžer Federer po peti put u karijeri osvojio slavni ATP turnir, savladavši zemljaka Stanislasa Vavrinku (6-4, 7-5).

Pobjedom u finalu Indijan Velsa Federer je postao najstariji osvajač nekog ATP Masters 1000 turnira sa 35 godina i sedam mjeseci nadmašivši dosadašnji rekord Amerikanca Andrea Agasija za godinu i četiri mjeseca.

Ali, osim po sjajnom tenisu i rušenju rekorda, teniski svijet će kraj turnira zapamtiti i po emotivnom govoru Stanislasa Vavrinke nakon 23. međusobnog dvoboja s Federerom i 20. poraza.

Simpatični Švajcarac bio je emocionalno potpuno slomljen.

"Oprostite , jednostavno sam umoran nakon ovih deset dana, oprostite", rekao je Vavrinka i s 'knedlom' u grlu se obratio velikom prijatelju:

"Želio bih čestitati Rodžeru...", rekao je Vavrinka sa suzama u očima pa se, vidjevši nasmijanog pobjednika okrenuo Fedeksu i rekao mu: 'On se smije. On je š***k, ali to je u redu", ispalio je Švajcarac i izazvao oduševljenje na stadionu.

"Izgubio sam neke teške mečeve protiv tebe, ali kad si igrao finale Australijan Opena ja sam bio tvoj najveći navijač. Čestitke na velikom povratku i čestitke za današnji meč. Svako ko voli da gleda tenis, voli da gleda upravo tvoje mečeve, i zato je uvijek dobro vidjeti te na tom nivou, nadamo se još puno godina", rekao je Vavrinka.