Vajda otkrio laž njemačkih medija i pravu istinu o Pepeu Imazu!

Ako neko poznaje Novaka Đokovića u dušu, to je Marijan Vajda. Poslije odlaska Borisa Bekera iz tima najboljeg srpskog tenisera, Slovak je opet preuzeo palicu i obavlja posao prvog trenera.

Vajda je po mnogo čemu važan za Novaka, a srpska javnost ga posebno cijeni što je vrlo iskren i konkretan u svim svojim izjavama.

Tako je bilo i ovaj put, pred prvi Đokovićev duel na Australijan openu.

– Znam Novaka vrlo dobro i privatno i lično. Ja sam profesionalac i pitao sam sebe šta je sada prioritet. Novak je prošle godine sebe preispitivao i uspeo je da se pronađe i ostvari balans koji mu je potreban da krene ponovo prema svojim najvišim ciljevima. Imao je vremena za odmor, vremena da se posveti svojoj mladoj porodici i to mu je bilo potrebno – otkrio je Vajda, koji se osvrnuo i na turnir u Dohi, gdje je Novak odbranio titulu.

– Novak se dobro pripremio za Australijan open i imao fantastičnu nedelju, jer je pobedio u finalu turnira u Dohi. Pokazao je pravu igru i pravu formu i to mu je pomoglo pred ovaj gren slem. Bilo mu je potrebno da pronađe taj mentalni balans i u svakom pogledu on je sada spreman što on i sam potvrđuje – rekao je Vajda.

Kada je u pitanju kraj saradnje sa Bekerom, Vajda je objasnio:

– Boris je bio značajan deo tima i doprineo je Novakovom uspehu u prethodnom periodu i osvajanju dosta titula. Novak je bio samokritičan u periodu kada su došli neuspesi, a Beker možda nije svesno prihvatio taj razlaz – rekao je Vajda i prokomentarisao pojavu Pepea Imaza, spiritualistu koji je krajem godine bio u Đokovićevoj loži tokom turnira krajem 2016. godine.

– Novak sa Pepeom Imazom ima poseban odnos, kao vrhunski sportista je izložen stresu i našao je sebi mentora koji je upoznat sa tenisom i pomaže mu dosta sa stresom. Navodi nemačkih medija da ja imam problem sa njegovim prisustvom u timu i njihovim odnosom uopšte nisu tačni. A ja u tome uopšte ne vidim ništa negativno, naprotiv. Najveći prioritet za Novaka je nastup na gren slemu, a da bi se sve uspešno ostvarilo potrebno je održati taj pozitivan mentalni stav – zaključio je Vajda u intervjuu za radio CBC, a prenosi Sportska centrala.

