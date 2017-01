Veče sa Novakom u Melburnu za pomoć djeci

Dok se Novak Đoković priprema za odbranu titule na Australijan openu misli i na druge stvari. Na terenu “Margaret kort” je organizovao humanitarnu akciju “Veče sa Novakom” kako bi skupio novac za pomoć djeci predškolskog uzrasta.

Pored Novaka na terenu su bili Aleksandar Zverev, zatim “Cirkus sunca” iz Kanade, kao i lokalne zvijezde iz svijeta kriketa, ragbija, australijskog fudbala poput Šejna Vorna, Kema Smita, Maksa Gevina, trostrukog paraolimpijskog šampiona Dilana Alkota. A, poseban aplauz je dobio šestostruki osvajač turnira u Melburnu Roj Emerson.

Svi su se zabavljali na terenu, a priliku da razmijeni udarce sa srpskim asom je imala i jedna djevojčica koja je na poklon dobila reket. Pored toga je Novak pokušao da odigra i nekoliko poena u kolicima sa Alkotom.

- Ovo je najteža vježba koju sam ikada imao - rekao je Nole o novom iskustvu.

Tokom egzibicije na Margaret Kort areni publika je mogla da uživa u šou programu koji im je Novak priredio. Bilo je tu svega.

Prvo je Đoković odigrao revijalni meč sa Aleksandrom Zverevim, gdje su se setovi igrali do četiri poena. Rezultat je na kraju bio 2:1 u korist mladog Nijemca, ali su i jedan i drugi teniser pravili pravi šou i neke egzibicione poene.

Nakon toga Novak je dobio zadatke da se pokaže u nekoliko različitih sportova. Najzanimljivije je bilo definitivno u fudbalskom zadatku, jer je trebalo da pogađa glave Marija, sebe ili dva australijska fudbalera.

Novak je pokazao zavidnu tehniku, a pogodio je dva puta, od čega jednom Endija, poslije čega je posebno proslavio.

– Išao sam na Endija – u šali je rekao Novak poslije isteka vremena od 60 sekundi.

Pogledajte kako je to izgledalo, a trenutak kada Novak gađa Endijevu glavu je na 1.40.00:

Get involved: In Australia text NOVAK to 0400 662 662 or internationally, donate via https://t.co/XMDH9dDXIG #NightWithNovak pic.twitter.com/vJHRIuIBz6

And that girl? She got to hit with Novak.... and kept the racquet! #NightWithNovak pic.twitter.com/rOzTWf82hc