Veličina vrhunskih sportista: Azarenka se igrala sa skupljačicom loptica

Viktorija Azarenka plasirala se u treće kolo Vimbldona, međutim meč sa Jelenom Vesninom obilježio je sjajan potez Bjeloruskinje prilikom "medikal tajm-auta".

Na pauzi je Azarenka zamolila djevojčicu što sakuplja lopte da joj pomogne oko "zagrijavanja" tako što joj je rukom nabacivala loptice.

U jednom trenutku je i Vika zatražila pomoć ljekara, a kasnije je objasnila zašto se igrala sa djevojčicom.

Bjeloruskinja je rekla da dosta igrača i igračica na turu zna da bude neprijatno prema skupljačima lopti i da je ona jednostavno htjela to da promijeni.

Highlight of Azarenka's match was when she asked the ball girl to hand feed balls during Vesnina's injury timeout. PERFECT FORM. pic.twitter.com/k5AtnKIhpx