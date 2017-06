Vilander: Novak izgubio glad za pobjedama, desilo se i meni

Najbolji teniser svijeta s kraja 1980-ih Mats Vilander smatra da Novak Đoković ima problem što je zbog mnogo pobjeda izgubio glad za njima.

Đoković je nakon osvajanja Rolan Garosa prošle godine doživio ogroman pad forme koji se reflektovao na rezultate, pa je Srbin izbubio prvo mjesto na ATP listi i teško stiže do novih titula.

"Teško je kada pobjeđuješ toliko mnogo tako mlad, ili tako neočekivano. Teško je zadržati apetit. Jasno je da Novaku fali nešto. Mislim da mogu to da vidim. Znam jer se dogodilo i meni. Izgubio je glad. Meni se to dogodilo poslije osvajanja Australijen opena 1983. Pa poslije osvajanja Rolan Garosa 1985, takođe. Upoznao sam ženu, koju sam kasnije oženio, pa su neke stvari postale važnije. Mislim da on nema problem sa pobeđivanjem, kad pobeđuje sve je jasno, zna kako to da radi bolje od bilo koga drugog. Kada gubi to ga "pali", ali kad ima i jednog i drugog, onda teško pronalazi apetit. Razumijem to", rekao je Vilander.

Vilander smatra da je dolazak Andrea Agasija u Đokovićev trenerski tim dobra stvar za Srbina jer je Amerikanac prošao kroz sličnu fazu i može mu pomoći da je prevaziđe.

"To je najbolja stvar koju je uradio. Ova borba sa apetitom se dogodila i Bjernu Borgu, dogodila se i Borisu Bekeru, dogodila se meni, dogodila se Andreu. Andre se vratio i igrao kao ludak. Zna kako da se izbori s tim. Zna kako da to popravi", dodao je Šveđanin.

Đoković se u nedjelju plasirao u četvrtfinale Rolan Garosa gdje će igrati protiv šestog nosioca Dominika Tima. Potencijalni rival u polufinalu mu je Rafael Nadal.

(b92)