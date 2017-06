Vilander: Novak se spustio na zemlju, više ne odlučuje srcem

Trostruki šampion Rolan Garosa Mats Vilander smatra da Novak Đoković igra najgori tenis u poslednjih sedam, osam godina.

Đoković je u srijedu eliminisan u četvrtfinalu turnira u Parizu, a osim titule ostao je i bez drugog mjesta na ATP listi.

"Sada je čvrsto na zemlji jer je do sad očigledno bio negdje drugo. To se dešava svim igračima u jednom trenutku u karijeri moraš biti prosječan, boriti se sam sa sobom, donositi pogrešne odluke, moraš misliti o svemu, više se ne osjećaš prijatno, a mislim da on previše pokušava bekhendom, promašuje ih mnogo", rekao je Vilander.

Novak nije uspijevao da parira Timu iako je prije samo nekoliko nedjelja nadigrao Austrijanca na Mastersu u Rimu sa 6:1, 6:0.

"Mora prestati da se nadigrava sa protivnicima, ne smije biti toliko blizu linije. Novak je djelovao van ravnoteže, neprijatno, uslovi su bili teški, ali obično su u tom slučaju u korist boljeg igrača, iskusnijeg. Jasno je da je on daleko od najboljeg, možda najgori u posljednjih sedam, osam godina. Vjerovatno će pozvati Andrea Agasija, siguran sam da on ime neke ideje šta se dešava. Zbog toga je Andre tu, mislim da Novak zna šta nije u redu. Teško je vidjeti sa strane, ali je jasno da odluke koje donosi nisu više iz srca kao prije", dodao je Vilander.

(b92)