Vudbridž: Rodžer se plaši Rafe

Tod Vudbridž, nekadašnji australijski teniser, rekao je da je Rodžer Federer odlučio da preskoči Rolan Garos jer se plaši duela sa Rafaelom Nadalom.

Jedan od dvojice ‘drvenih’, koji su među najboljim dubl igračima svih vremena, istakao je da Otvoreno prvenstvo Francuske nije bilo u Federerovim planovima, a da je dobra forma Nadala učinila da potvrdi da neće igrati.

“Kada sjednete i pogledate Federerov raspored za ovu godinu, mislim da je poprilično jasno – Rolan Garos nikada nije bio u planu. I, odjednom, on kaže da će možda igrati. To bi mu poremetilo planove za ostatak godine. Mislim da je gledao Rafu i da je zadivljen njegovom formom, pa je shvatio da nema šanse da ga pobijedi na podlozi na kojoj je Nadal dominirao protiv njega. Da kažemo i da bi se sastali u finalu Rolan Garosu, gledali bismo isti scenario kao ranije, bez obzira što ga je tri puta pobjeđivao ove godine. Bila bi to repriza svih onih godina kada je Španac dominirao protiv njega na šljaci”, rekao je Vudbridž.

Švajcarac je fenomenalno počeo sezonu – osvojio je tri velike titule i triput savladao Španca, ali je Rafa potom eksplodirao na šljaci i vezao titule u Monte Karlu, Barseloni i Madridu.

“Njegova odluka mu ne stavlja veći pritisak pred nastup na terenima Ol Ingland klaba. Ipak, postoji jedna vrsta pritiska na koju nije računao, a to je Rafina forma. Pred Vimbldon, njihov obračun će biti jedna od najiščekivanijih priča, jer su favoriti i svi će željeti da vide da li njihov duel može da nadmaši onaj iz finala Australijan opena”.

Dvojica velika tenisa kao da su vratila vrijeme, pa su sada ozbiljni kandidati za sam vrh ATP liste.

“Rodžer uživa u ovom pritisku jer je to nešto što možda nije očekivao. Nisam siguran da je, kada je počinjala sezona, stvarno vjerovao da će moći da se vrati na prvo mjesto i pobjeđuje najvećeg rivala. Federerov cilj od osvajanja Australijan opena jeste još jedan trijumf na Vimbldonu, rekordni osmi. To ga motiviše. Odustajanje od Rolan Garosa je jednostavno ‘restart’ poslije prvog dijela 2017. koja je, opet neočekivano, postala trka za ‘broj 1’ između Rafe i njega”, zaključio je Vudbridž.

(B92)