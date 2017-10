Zašto je Kirjos sada odustao?

Nik Kirjos, koji je ponovo napravio glupost na Mastersu u Šangaju, obrazložio je na društvenim mrežama zašto je napustio meč protiv Stiva Džonsona.

Kirjos je predao meč prvog kola Džonsonu bez ikakvog obrazloženja poslije izgubljenog prvog seta, a činilo se da je to zbog sudijske opomene koju je dobio u taj brejku.

Međutim, Australijanac je napisao da je razlog zdravstvene prirode i da nije mogao da izdrži.

"Narode, želim da se izvinim navijačima u Šangaju i sve one koji su danas gledali meč na TV ekranima. Borim se sa stomačnim virusom u posljednja 24 sata, pokušao sam da budem spreman, ali sam se mučio na terenu, što je bilo očigledno od prvog poena", napisao je Kirjos, a potom dodao da ga je omela i nova povreda.

"Rame je počelo da me boli na današnjem treningu, ni to nije bilo od pomoći i, kada sam izgubio prvi set, nisam imao dovoljno snage da nastavim jer nisam mnogo jeo u posljednja 24 sata", dodao je on.

Kirjos je kazao da će pokušati da se oporavi kako bi se publici odužio u dublu.

"Nadam se da ću biti spreman za dublove, odluku ću donijeti sutra ujutru i nadam se da će mi san dobro doći jer nisam dobro spavao. Uništen sam jer sam želio da nastavim poslije dobrog turnira u Pekingu i zavržim sezonu snažno. Uradiću sve što mogu da to i ostvarim", zaključio je Kirjos.

(B92)