Ðoković: Možda je vreme za dužu pauzu

Novak Đoković rekao je da ga povreda lakta, zbog koje je bio prinuđen da se povuče sa Vimbldona, muči već godinu i po dana.

Najbolji srpski teniser nakon što je zbog povrede predao meč Tomašu Berdihu u četvrtfinalu Vimbldona, izjavio je da razmišlja o dužoj pauzi.

"Nije u pitanju rame, kao što su neki pisali, već lakat koji me muči više od godinu i po dana. Pokušao sam da se dovedem u stanje za igru, proveo sam pred meč dva i po sata na stolu kako bi me “popravili”, ali nije pomoglo. Pola sata sam igrao sa nepodnošljivim bolovima", rekao je Ðoković na konferenciji za medije.

Prema njegovim riječima razgovaraće sa lekarima kako bi se pronašlo dugoročno rješenje.

"To što sam igrao dan za danom nikako mi nije pomoglo, ali to je situacija koju sam morao da prihvatim. Svakom sportisti je teško da proguta predaju. Pogotovo kada dobro igra, a ja sam igrao najbolje u poslednjih 10 meseci. Jasno je da ću morati da menjam raspored turnira. Još ne znam da li ću morati na operaciju. Odavno nisam osetio ovakav bol, što više igram, to je gore. Razmišljam i o dužoj pauzi ", poručio je Ðokovic.

Srbin je uprkos bolovima, koji su ga mučili i u spomenutom duleu sa Adrijanom Manarinom, odlučio da pokuša da igra, ali je već na startu drugog seta, pri vođstvu Tomaša Berdiha (7:6, 2:0), odlučio da bi bilo najpametnije da preda.

Đoković je zbog vremenskih uslova, ali i najblaže rečeno čudne odluke organizatora, morao da igra dan za danom, što je samo dodatno pogoršalo bol. Zbog istog problema nije ga bilo ni na Mastersu u Majamiju.

"Te okolnosti mi nisu pomogle, ali sam pokušao sve. Dva i po sata sam posle zagrevanja bio na stolu i jednostavno tretmani i terapije nisu pomogle. Nivo bola se nije smanjivao, već samo povećavao. Rastao je svakodnevno. Osetio sam na početku turnira, pokušao sve sa svojim fizioterapeutom i lekarima iz ATP, ali nisam mogao više da igram. Do ovog trenutka sam mogao da nastupam, sada više ne, a možda je uticalo što sam igrao dan za danom. Nisam razmišljao da ni ne počnem meč, želeo sam da pokušam", dodao je Đoković.

Nažalost, zbog ovakvog raspleta situacije, odnosno prve predaje Đokovića na Grend Slemovima poslije više od osam godina, i poraza od Endija Rodika na Australian Openu, na povratak na presto ćemo morati još, malo, da sačekamo.

S druge strane, Berdih će u polufinalu igrati sa Rodžerom Federerom, koji je rutinski porazio Miloša Raonića, dok će se u drugom sastati Sem Kveri i Marin Čilić.

(b92)