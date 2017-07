Ðoković: Sjajna nedelja, vraćam Ančića na teren

ISTBORN - Najbolji srpski teniser Novak Ðoković poslije osvajanja titule na turniru u Istbornu rekao je da je uvijek lijep osjećaj kada se osvoji turnir na travi, podlozi na kojoj se ne iga često.

On je dodao da je to svakako najbolja nadogradnja uoči Vimbldona gdje će u stručnom štabu imati novo lice - Marija Ančića.



"On je moj veoma dobar prijatelj, igrao je polufinale Vimbldona, pobjedio je Federera svojevremeno. Bio je veoma talentovan, ali nije imao sreće sa povredama, pa je morao da prekine karijeru. Otišao je u drugom smjeru, sada je u finansijskom biznisu, ali ja sam ga ubijedio da se vrati na teren i srećan sam što ćemo biti zajedno u Londonu. Uživaću sa njim i Agasijem", rekao je Ðoković.