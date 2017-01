Linzi Von želi da nadmaši Stenmarka

Američka skijaška zvijezda Lindzi Von ne krije da je postavila novi cilj. Ona želi da sruši rekord Šveđanina Ingemara Stenmarka i premaši njegovih 86 pobjeda u Svjetskom kupu.

Vonova je naglasila da je za nju rekord mnogo važniji od pobjede u Svjetskom prvenstvu ili na Olimpijskim igrama.

"Stenmarkov rekord je najvažniji. To je ono što želim. Naravno da želim da se pojavim na olimpijskim igrama u Južnoj Koreji i tamo osvojim zlatnu medalju. Ali kad prestanem skijati, osvrnem se unazad i pitam, šta je najvažnije, to je taj rekord", rekla je 32-godišnja skijašica, kojoj do Šveđaninovog rekorda nedostaje devet pobjeda.

Na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Švajcarskoj Vonova će jurišati na zlato u spustu i superveleslalomu.

"Naravno, to je moguće. Stazu veoma dobro poznajem i znam kako se na njoj vozi veoma brzo. Najteže će biti pobijediti Laru Gut", tvrdi Lindzi Von, koja je dva puta bila zlatna na SP 2009.

(NN, Faktor.ba)