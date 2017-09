Nova skijaška biće sezona osiromašena za nekoliko imena

Po završetku protekle, jubilarne 50. sezone Svjetskog skijaškog kupa, mnoštvo sjajnih skijaša i skijašica odlučilo se okončati svoju sjajnu skijašku karijeru.

Karavan Svjetskog skijaškog kupa od nadolazeće će sezone biti siromašnija za nekoliko sjajnih skijaških velemajstora. Iako se radi o olimpijskoj sezoni, postoji izvjestan broj skijašica i skijaša koji su odlučili reći svoje posljednje zbogom profesionalnom skijanju. Neke je na takvu odluku primoralo zdravlje, dok su drugi odlučili spremiti svoje skije na tavan zbog ponešto slabijih rezultata, odnosno rezultata ispod vlastitih očekivanja. Koji god da ih razlog naveo na skijašku penziju, svježim skijaškim penzionerima mogu se smatrati Šarka Strahova, Elizabet Gergl, Lori Muzel, Jens Bigmark te Mark Đini.

Veliki trag u svim skijaškim takmičenjima, a pogotovo u Svjetskom skijaškom kupu ostavile su Šarka Strahova, nekad Zahrobska, te Elizabet Gergl. Sjajna Čehinja, slalomska specijaliskinja, u svojoj je karijeri ostvarila zavidne rezultate. Njezin najsjajniji trenutak karijere dogodio se 2007. godine u Švedskom Oreu, kada se okitila naslovom Svjetske slalomske prvakinje. Samo tri godine poslije, na Olimpijskim igrama u Vankuveru, stigla je do bronzane medalje u slalomu.

U takmičenju Svjetskog skijaškog kupa provela je fenomenalnih petnaest sezona. Dva se puta penjala na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja i to oba puta u Američkom Aspenu. Još je sedamnaest puta sačinjavala pobjednički trio. Valja izdvojiti kako je posebno dobro skijala na Sljemenu, gdje je tri puta doskijala do treće pozicije, i to posljednji put protekle sezone. Ipak, svoju je najveću pobjedu ostvarila izvan skijaških staza kada je pobijedila tumor, nakon čega se uspješno vratila svojoj najvećoj ljubavi, skijanju.

Sjajna austrijska veteranka, Elizabet Gergl, jedna je od najvećih austrijskih skijašica svih vremena. Poput Šarke, i ona je zaključila jednu veoma bogatu karijeru. Eliszabe nastupala u svim disciplinama, osim slaloma. Najbolje rezultate karijere ostvarila je 2011. godine na Svjetskom skijaškom prvenstvu u Garmiš-Partenkirhenu, gdje je postala Svjetska prvakinja u spustu i superveleslalomu. Godinu prije, u Vankuveru, osvojila je dvije olimpijske bronze, u spustu i veleslalomu. Svjetski skijaški kup sigurno će joj ostati u lijepom sjećanju. Sedam je puta došla do prvog mjesta, dok se još 42 puta penjala na pobjedničko postolje. U posljednjih se nekoliko sezona borila s formom te je teškog srca donijela odluku o penzionisanju. U prilog tome ide činjenica da je netom nakon isteka sezone najavila svoj kraj karijere, da bi se u toku ljetne pauze predomislila, ali na kraju je ipak ostala pri prvobitnoj odluci.

Jens Bigmark takođe je veliko skijaško ime koje od sljedeće skijaške sezone više nećemo imati prilike gledati na skijaškim padinama u dosadašnjoj ulozi. Sjajni Šveđanin nije ostvario rezultate poput Šarke ili Elizabet, ali je svakako ostavio dubok trag u svjetskom skijanju. Svojim fascinantnim stavom na skijama, postizao je zapažene rezultate. U Svjetskom skijaškom kupu ostvario je dvije pobjede i to obje u Kicbilu 2007. godine. Na Svjetskom skijaškom prvenstvu u Garmiš-Partenkirhenu 2011. godine, okitio se srebrnom slalomskom medaljom. Glavni razlog odlaska iz profesionalnog skijanja jest loše stanje koljena, koje mu više ne dopušta teške napore.

Francuskinja Lori Muzel i Švajcarac Mark Đini predvode svježe skijaške penzionere s ponešto slabijim renomeom. Iako nisu ostvarili top rezultate u svjetskom skijanju, sigurno postoje događaji po kojima ćemo se sjećati i tih skijaša. Zanimljivo je da je Lori najbolji rezultat karijere ostvarila osvojivši peto mjesto na utrci Snježne kraljice 2013. godine u Zagrebu. Mark će ostati zapamćen po svojoj slalomskoj pobjedi iz Rajteralma 2007. godine. Iako su sjajne skijašice i skijaši napustili svjetsko skijanje, veselimo se novim sezonama koje će sigurno donijeti nove skijaške zvijezde. A ko zna, možda ovi penzioneri ostanu uz bijeli cirkus, ali samo u nekoj drugoj ulozi.

(skijanje.hr)