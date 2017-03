Banane nisu dobra zamjena za doručak

Svi već znaju da je doručak najbitniji obrok dana, a često u žurbi jedino što stignete da pojedete je banana. Svima su nam mame govorile da ako ne stigneš da pojedeš nešto konkretno, pojedi bar bananu. Ali, čini se kako ovo voće ipak nije baš pogodno za doručak.

Nutricionisti navode da, iako se banane čine kao savršena opcija za brzinski doručak, one to zapravo nisu. Ako se same jedu, banane nisu najbolja opcija jer u sebi sadrže čak 25 posto šećera i spadaju u umjereno kisele namirnice.

Najbolji način da započnete dan je doručkom koji sagorijeva masnoću, i koji će vas takođe učiniti dovoljno energičnim da izdržite do sljedećeg obroka.

Iako će vam banane dati kratki nalet energije, brzo ćete početi da se osjećate umorno i gladno. One su više stvorene za užinu nego kao obrok, jer same nisu dovoljne da bi se započeo dan.

Taj osjećaj umora i gladi nakon što pojedete bananu za doručak možete spriječiti tako što ćete uz bananu kombinovati hranu punu zdravih masnoća poput avokada ili začina. Zato što banane pripadaju grupi kiselih namirnica, tu kiselinu treba neutralizovati kako bi dobili samo dobro iz banana: kalijum, vlakna i magnezijum, a ne šećer koji uzrokuje samo kratki nalet energije.