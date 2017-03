Banjalučki kuvar svojom strašću osvaja medalje (FOTO)

BANJALUKA - Predrag Tošić, banjalučki kuvar na 15. internacionalnom takmičenju u Istanbulu, na kojem se nedavno takmičilo 2.000 kuvara iz 40 zemalja u 15 kategorija, uspio je da osvoji dvije zlatne i jednu bronzanu medalju.

"To je stvarno jedno od ljepših isustava koje sam imali kolega Bojan Dragić i ja iz prostog razoga što smo imali priliku da upoznamo toliko različitih varijanti pripreme jela, načina serviranja, prezentacija, toliko različitih kultura i to je ono što je najveće bogatstvo na svakom takmičenju. Medalje manje više one dolaze ili prolaze, ali to neko iskustvo ili učenje to je ono što najinteresantnije na svakom takmičenju pa i ovom", rekao je Tošić u razgovoru za Anadoliju.

Predstavnici Bosne i Hercegovine, iz Banjaluke, osvojili su četiri medalje, Dragić je za pripremu jela od ribe osvojio bronzu, a Tošić je medalje osvojio u pripremi restoranskog deserta, domaće tjestenine i jela od ribe.

Svi zanati će biti traženi u budućnosti

Sa Predragom Tošićem ekipa AA razgovarala je u Ugostiteljsko-trgovinsko-turističkoj školi u Banjaluci, gdje je prezentovao svoje vještine pripremajući tjesteninu sa gamborima-kozicama i lososom jednostavnu i ukusnu varijantu, koju preporučuje svima.

Tošić je kuvar već 20 godina, sa 17 je završio Ugostiteljsku školu u Banjaluci i odmah je počeo raditi, a uporedo sa radom nastavio dalje školovanje, te je završio prvo 4. stepen, pa gastronomiju - višu školu i visoku školu, zatim i Fakultet za hotelijerstvo i gastronomiju u Banjaluci, sada završava master gastronomije.

"Moj život je kompletno posvećen ugostiteljstvu, gastronomiji i kuvarstvu. Imam sad tu sreću da radim posao koji volim", rekao je Tošić, koji je profefesor u Ugostiteljsko-trgovinsko-turističkoj školi u Banjaluci gdje predaje stručne predmete kuvartsvo i usluživanje.

Najviše se pronašao u praktičnoj nastavi, i dalje je u kuhinji - gastronomiji, a najljepše mu je raditi sa mladim ljudima.

Na pitanje kakvi su učenici i koliko je mladih zainteresovano za ovo zanimanje rekao je da postoji mnogo talenata i zainteresovanih mladih ljudi. Smatra da će svi zanati u budućnosti biti veoma traženi.

"Nevjerovatno je koliko dobar ugostitelj, dobar kuvar može da prosprerira u životu, koliko može da zaradi, da radi. Posao je lako naći, ali posao čeka samo one koji žele da ulažu u sebe. To je ono što pokušavam da prenesem učenicima, nije bitna samo ta diploma bitno je da znaju da rade. Mislim da bilo ko ko se odluči da se školuje kao kuvar, poslastičar, konobar, u budućnosti može biti siguran u svoj posao, struku i zaradu", smatra Tošić.

Brojna takmičenja

Govoreći o uslovima u kojima radi i pokušava svoje znanje prenijeti učenicima rekao je da uslovi nisu idealni kao što nisu ni u školskim sistemima mnogo jačih država.

"Ne znam da li je to neka tradicija ili običaj da se nekako uvijek štedi na školi. Moram istaći da uprkos uslovima koji nisu idealni mi ostvarujemo dobre rezultate, naši učenici na bilo kom takmičenju na kojem se pojave, pokažu zavidne rezultate. Snalaze se dobro. Možda zbog nedostatka svih uslova, dobijamo prednost da dobro razvijamo maštu pa su naši učenici kreativni, maštoviti... Bilo koji učenik koji dođe na primjer iz Njemačke ili Italije, on je navikao da ima sve - naši učenici se snađu i sa jednom kašičicom i naprave čudo, to je naša najveća prednost", rekao je Tošić.

On i dvoje njegovih učenika trebalo bi da predstavljaju Banjaluku u aprilu na međunarodnom gastronomskom festivalu u Moskvi, ukoliko pronađu sponzore koji će im olakšati putovanje.

Osim Tošića još šest njegovih kolega iz Banjaluke aktivno je na takmičenjima na kojima ostvaruju zapažene rezultate. Osim u BiH, takmiče se u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, ponekad Italiji ili Austriji, a nekad uspiju otputovati i malo dalje, kao nedavno u Tursku.

Prema riječima Tošića imaju mnogo poziva, zbog nedostatka novca propustili su takmičenje u Dubaiju i Solunu, a otvoreni su pozivi za Azerbejdžan, Tajland i Indoneziju.

"Svi mi, nas sedmorica koja se bavi kuvarstvom i idemo na takmičenja i prezentujemo našu kulturu, tradiciju, zemlju, ali sami snosimo sve troškove, nemamo sponzore. Svako takmičenje u zavisnosti od lokacije na kojoj se održava košta od 1.000 do 3.000 KM po jednom učesniku i sve to mi sami finansiramo", rekao je Tošić i dodao da se nadaju da će za sljedeća takmičenja uspjeti pronaći sponzore.

Snalazimo se kako znamo i umijemo

Istakao je da im mnogi čestitaju na ostvarenim priznanjima, ali da malo njih zna koliko je teško učestvovati na bilo kom takmičenju. Ispričao je kako na svakom takmičenju vide kuvare iz Italije, Austrije Turske koji na paletama nose brojne uređaje, potreban inventar, tave, alate, šerpe...

"Mi dolazimo s jednom gajbom, dvije tave, jedna daska, jedan nož i onda gledamo da ne budemo u isto vrijeme u takmičarskim boksovima da se ne takmičimo u isto vrijeme iz prostog razloga što bi jedan morao odustati jer nemamo dovoljno tava, šerpi, lonaca, da bi mogli da se takmičimo istovremeno", kaže Tošić.

Objasnio je da tava imaju dovoljno, ali nemaju mogućnosti da sve to nose jer je dodatni prtljag-dodatni trošak a svi njihovi alati i uređaji su teški, pa bi to bilo jako skupo.

"Snalazimo se kako znamo i umijemo i to je najvažnije", rekao je Tošić.

On i njegove kolege pokušavaju da prenesu strast za kuvarstvom i za takmičenjima na mlađe generacije. Tošić u školi, a kolege kasnije u restoranima.

"Iskreno se nadam da će i oni za koju godinu krenuti na takmičenja, našim stopama da predstavljaju grad, školu, zanimanje, mislim da će biti veoma dobro i njima i nama i mislim da će se dobro snaći. Vjerujem da će biti jako dobri i jako uspješni", rekao je Tošić.