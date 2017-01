Bogata božićna trpeza začinjena slogom

Božićna trpeza simbolizuje dobrobit koju ćemo imati tokom cijele godine, pa bi na njoj trebalo da se nađe od svega ponešto, prema mogućnostima domaćina.

Kako je to ujedno i prvi mrsni obrok poslije posta, red je da bude bogat i raznovrstan, baš kako nalaže tradicija, ali je najbitnije da bude začinjen mirom i slogom cijele porodice.

U rano božićno jutro domaćica mijesi česnicu. U nju se stavlja metalni novčić i odozgo se bode grančicom badnjaka. Okreće se kao slavski kolač i lomi, čime započinje ručak.

Neizostavna je i pečenica, najčešće prase ili jagnje, koje se kolje na Tucindan, dva dana pred Božić.

Za proslavu rođenja Hristovog spremaju se sarma i supa, kao i raznovrsne salate, od kojih je najzastupljenija ruska i mimoza.

Brojne đakonije su uvijek dobrodošle, a tu spadaju pite, rolati, kiflice u različitim kombinacijama.

Nezaobilazne su poslastice poput kolača i torti. Piju se najčešće crno vino i domaća rakija.

Da bi ispoštovala običaje, ali i doprinijela prazničnoj atmosferi, domaćica sto dekoriše voštanom svijećom, žitom, orasima u ljusci te grančicama badnjaka i slamom, koja simbolizuje jasle u koje je Sin Božiji po rođenju položen.

Nezaobilazni detalji na božićnoj trpezi imaju svoju simboliku pa tako česnica predstavlja tijelo Hristovo, vino krv njegovu, med dobre strane ovozemaljskog života, dok je so sila koja čuva ono što je Gospod stvorio na zemlji.

Tradicionalna božićna jela

SLANI SPECIJALITETI

Česnica

Potrebni sastojci:

1 kg brašna

pola litre mlijeka

100 gr maslaca ili margarina

kockica kvasca

kašičica soli

kašičica šećera

2 žumanceta

Priprema:

U mlijeko staviti jednu kašiku brašna, šećer i kvasac i čekati da kvasac nadođe. Preostalo brašno izmiješati sa solju i šećerom, dodati maslac isječen na tanke listiće, žumanca i kvasac. Tijesto se dobro umijesi rukama, da bude glatko, pa se skloni na toplo mjesto da nadođe. Nadošlo tijesto se još jednom premijesi i oblikuje, a potom se stavi novčić uvijen u foliju. Od te mase odvoji se jedan dio za pravljenje pletenice kojom se uokviri pogača, koja se pažljivo stavi u podmazanu tepsiju i premaže umućenim žumancetom. Čeka se još pola sata da naraste, a zatim se stavlja u rernu.

Domaća supa

Potrebni sastojci:

2 pileća karabatka

2 l vode

3 mrkve

1 krompir

glavica crnog luka

vezica peršuna

mješavina suvog povrća, so i biber

Sastojci za domaće knedle:

1 jaje

pola šoljice griza

pola praška za pecivo

Priprema:

Piletinu obariti i prosuti prvu vodu. Nakon toga piletinu vratiti u šerpu sa vodom i kuvati dok meso ne bude napola kuvano. Zatim dodati isjeckani luk, mrkvu i krompir. Obareno meso izvadimo da se ohladi, isiječemo na kocke, vratimo u supu i dodamo peršun i začine po želji. Dok supica lagano kuva na blagoj vatri spremamo domaće knedle. Njih pripremamo tako što u zdjelici umutimo jaje, dodamo prašak za pecivo i griz. Nakon što nam se smjesa izjednačila kašikom u supu dodajemo smjesu, oblikujući male kružiće.

Nakon što smo supu sjedinili ostavljamo je da lagano kuva još 10 minuta.

Pečeni svinjski but

Potrebni sastojci:

svinjski but

2 dl piva

grančica ruzmarina

so

biber

bijeli luk

peršun

Priprema:

U vatrostalnu posudu sipati malo ulja i malo vode. Svinjski but dobro posoliti, pobiberiti i namazati bijelim lukom, malo zasjeći na nekoliko mjesta i u njih staviti čenove bijelog luka i ruzmarina. Staviti u rernu da se peče pokriveno aluminijumskom folijom. Tokom pečenja prelivati nekoliko puta pivom. Kad but bude mekan, skinuti foliju i ostaviti da se zapeče s obje strane, posuti isjeckanim peršunom i služiti toplo.

Sarma

Potrebni sastojci:

glavica kupusa

600 gr mljevenog junećeg mesa

2 šolje riže

1 glavica crnog luka

3 čena bijelog luka

200 gr suvih rebaraca

100 gr dimljene slanine

začini po želji

Priprema:

Neophodno je razdvojiti listove kupusa te ih oprati u hladnoj vodi da ne bi bili previše kiseli. Uzimati list po list i puniti pripremljenim filom, motati i redati u dublji lonac. Između sarmi staviti suvo meso i slaninu, naliti vodom i kuvati na laganoj vatri. Sarma će biti ukusnija ukoliko se duže krčka.

Mimoza salata

Potrebni sastojci:

2 srednja krompira

2 jajeta

300 g šunke

300 g kačkavalja

100 g majoneza

1 čaša kisele pavlake

Priprema:

Krompir s ljuskom i jaja obariti i ostaviti da se ohlade. Kada se krompir ohladi, oljuštiti ga. Na plitak tanjir krupno izrendati oba krompira. Preko toga premazati pola čaše kisele pavlake. Zatim narendati šunku i premazati je sa majonezom. Preko majoneza takođe krupno narendati pola kačkavalja, oba bjelanca i jedno žumance i sve to premazati ostatkom kisele pavlake. Završiti rendanjem ostatka kačkavalja, ali ovog puta kačkavalj sitno izrendati, pa sve ukrasiti preostalim žumancetom, takođe narendanim, tako da torta izgleda kao buket mimoza.

Srpska gibanica

1 pakovanje tankih kora za gibanicu

1/2 kg mladog sira

4 jaja

1 kašičica soli

2 dl ulja

2 dl mineralne vode

malo mlijeka ili jogurta

Priprema:

Žicom za mućenje umutiti jaja, so, mineralnu vodu i ulje. Pri pripremi fila dodati sir koji ste prethodno probali. Po potrebi i po vašem ukusu, ako nije dovoljno slan dosoliti ga. Laganim potezima umiješati sir u fil da bi u filu ostali komadići i grudvice sira. Ukoliko je smjesa gusta dodajte malo mlijeka ili jogurta. Odvojite dvije kore sa strane, a na dno tepsije stavite tri kore jednu preko druge, kao podlogu za gibanicu. Preostale kore, jednu po jednu gužvajte i umačite u fil. Tako gužvane i namočene kore redati u tepsiju. Postupak ponavljati dokle god ima kora. Višak fila, ako je preostao, preliti preko gužvanih kora. Gužvaru sa sirom prekriti sa one dvije kore koje ste sklonili sa strane i stavite u prethodno zagrijanu rernu na 250 stepeni da se peče. Gibanicu peći pet minuta dok blago ne porumeni, a potom temperaturu smanjiti na 200 stepeni i peći gibanicu još od 25 do 30 minuta.

Božićna poslastica

Torta "Zimski san"

Sastojci za tijesto:

6 jaja

6 kašika šećera

6 kašika brašna

prašak za pecivo

2 kašike kakaoa

Fil:

1 litar mlijeka

100 gr bijele čokolade

4 kašike šećera

100 gr gustina

1 kašičica ekstrakta vanilije

250 gr margarina

100 gr šećera

200 ml slatke pavlake

Sirup:

1 šolja mlijeka

3 kašike šećera

1 kapućino karamel

Priprema:

Ulupati bjelanca sa šećerom u jak snijeg pa dodati žumanca.

Dodati brašno i kakao pa peći na 180 stepeni. Pečen i ohlađen biskvit presjeći na tri dijela. Ulupati omekšali margarin sa šećerom u prahu. Pomiješati gustin sa čašom hladnog mlijeka. Ostalo mlijeko staviti da provri, pa zakuvati smjesu sa gustinom. Dodati bijelu čokoladu uz miješanje i ekstrakt vanilije, pa ostaviti da se ohladi. Kada se ohladi umiksati umućen margarin i umućenu slatku pavlaku. Karamelizovati šećer pa naliti mlijeko i kad se otopi dodati kapućino. Ovim sirupom isprskati sve kore. U kalup u kojem su pečene kore staviti prvu koru, pa kremu i tako do kraja. Ohladiti i dekorisati po želji.

