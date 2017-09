Doručak Gordona Remzija za kojim je internet poludio

Gordon Remzi uspio je ponovo da očara svijet svojim receptom za doručak iz snova.

Ovaj recept sastoji se od krompira, jaja i slanine, kao i začina koji podižu ukus Gordonovog doručka na sasvim novi nivo.

Recept je sljedeći:

Ogulite dva do tri krompira srednje veličine i narendajte ih zajedno sa jednom manjom glavicom luka. Dobro posolite i pobiberite, istisnite rukama višak tečnosti i naspite malo maslinovog ulja dobro miješajući smjesu rukama.

U vreo tiganj sipajte malo ulja i sipajte krompir dobro ga pritiskajući na dno tiganja. Sa strana dodajte komadiće putera i kada osjetite da ovu veliku palačinku možete da pomjerate, okrenite je uz pomoć drugog tanjira.

Na ovu krompir-palačinku pažljivo razbijte jaja, pospite ih ljutom papričicom, posolite i sve zajedno stavite u prethodno ugrijanu rernu na šest do osam minuta.

Servirajte jelo sa prženom slaninom i uživajte u savršenom doručku.

Baked eggs on hash brown with caramelised bacon... @GordonRamsay I'm coming for you!! pic.twitter.com/7vlwpgdJad