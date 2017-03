Kako ispravno kuvati na pari?

Na pari se uglavnom pripremaju filovi i sosovi, a evo kako se to radi na pravilan način.

Kuvanje na pari je kuvanje tokom kojeg se manja posuda u kojoj se nalazi ono što se kuva stavlja u veću posudu u kojoj se nalazi voda. Koristi se uglavnom za kuvanje kremova i sosova, za pripremu delikatnih stvari.

Razlika između ovog i običnog kuvanja je u tome što ono što se kuva nije direktno na vatri već se kuva zahvaljujući toploti ključale vode u kojoj se nalazi posuda.

Iako se kuvanje na pari čini prilično jednostavnim, voda mora da se dozira i zagrijava na različite načine u zavisnosti od željenog rezultata.

Posuda u kojoj se nalazi smjesa koja se kuva ne sme biti uronjena u vodu već treba samo da dotiče vodu ispod.

Ukoliko sipate previše vode, a manju posudu uronite u tu vodu, može se desiti da prilikom ključanja voda prelije posudu i pomiješa se sa onim što kuvate, ili vam može izgorjeti ruke.

Kuvanje na pari ne podrazumijeva da voda u donjoj posudi sve vrijeme treba da ključa, ona treba da bude na ivici ključanja što možete kontrolisati dodavanjem hladne vode.

Ako kuvate i običan bešamel sos, znate da morate sve vrijeme miješati da se ne bi stvorile grudvice, tako da je i za ovaj sos idealno kuvanje na pari.

Na pari možete kuvati i povrće ili neke vrste ribe ili mesa, tako ćete sve hranljive sastojke sačuvati.

Za kuvanje na pari možete koristiti bilo koje posude, ali su najidealnije one koje imaju zaobljene ivice jer to omogućava da miješajući doprete do svake tačke posude. Sigurno vam se desilo da vam je krem ili sos koji ste kuvali na pari ostao zgusnut i zalijepljen za ivice posude koja ima oštre ivice. Top of Form