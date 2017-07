Kraljica slasti je savršen antioksidans

Dolaskom ljeta dolazi i novo sezonsko voće. No, nema voća koje bolje gasi žeđ u vrućim ljetnim danima od lubenice.

Istorijat:

Lubenica je porijeklom iz Afrike, a prvo su kultivisane u Egiptu, gdje su svjedočanstva o njihovoj baštini zabilježena u hjeroglifima na zidovima. Ovo voće je bilo toliko cijenjeno da je čak stavljano u grobnice mnogih egipatskih kraljeva.

LJEKOVITA SVOJSTVA LUBENICE

Lubenica sadrži aktivne tvari koje ublažavaju upalna stanja, te antioksidanse koji nas štite od slobodnih radikala.

Odličan je diuretik jer stimuliše rad bubrega. Povećava stvaranje urina, što pogoduje izbacivanju toksina iz organizma.

Za osobe sa slabim libidom, lubenica je savršeno voće. Naime, lubenica sadrži fitohemikaliju citrulin, koja ima svojstvo opuštanja krvnih žila, čime utiče na libido. U 120 grama lubenice nalazi se čak 150 miligrama citrulina.

Takođe, lubenica je bogat izvor nutrijenata važnih za zdravlje srca, kao što su vitamini A, C i B6.

Sadrži kalijum i magnezijum, dva minerala koji su poznati po tome što pomažu regulisati krvni pritisak.

Lubenica je odličan izvor vitamina B1 vitamina koji učestvuje u proizvodnji energije.

Košpice lubenice nisu štetne upravo suprotno. Bogat su izvor magnezijuma, fosfora, kalijuma i drugih minerala. U azijskoj medicini košpice lubenice se koriste za čišćenje bubrega i u druge medicinske svrhe.

SOK OD LUBENICE UBLAŽAVA BOLOVE U MIŠIĆIMA

Jedna španska studija je pokazala da ispijanje soka od lubenice može da bude i više nego prijatno usred napornog vježbanja. Sportisti koji su pili pola litre ovog soka sat vremena prije treninga nisu imali problema s upalom mišića i zabilježen im je slabiji puls u toku dana.

Objašnjenje ovog fenomena leži u činjenici da se u lubenici nalazi aminokiselina citrulin, za koju se vjeruje da poboljšava funkciju arterija i smanjuje krvni pritisak.

IMA VIŠE LIKOPENA NEGO SVJEŽ PARADAJZ

Samo jedna šolja lubenice sadrži 1,5 puta više likopena nego veliki svjež paradajz, šest miligrama u poređenju sa četiri miligrama.

A ovo je dobra vijest, jer likopen ima svojstva superantioksidanta, koji sprečava slobodne radikale prije nego što uspiju da oštete vaše ćelije i imunitet. Neka istraživanja su čak pokazala i da likopen, koji se inače nalazi u crvenom voću i povrću, može da spriječi srčane bolesti i neke oblike raka. Kako biste zadržali što više likopena u ovoj supernamirnici, čuvajte je na sobnoj temperaturi prije sječenja.

NISU SVE LUBENICE ROZE

Iako je teško zamisliti lubenicu bez tipične zelene kore i roze "mesa", postoji sorta koja je iznutra žuta. Zapravo postoji sorta koja se zove žuti krimson, lubenica koja ima meden ukus. Zanimljivo je da su ove dvije sorte potpuno identične spolja, pa ih je jako teško razlikovati.

DA LI JE LUBENICA VOĆE ILI POVRĆE??

Nema sumnje da je većina ljudi uvjerena u to da je lubenica voće. No, u botanici se svrstava u povrće zbog više različitih kriterijuma. Prvo i osnovno je to što plod lubenice pripada porodici tikve, koja spada u povrće. Zatim, lubenica je jednogodišnja biljka, a poznato je da se svi plodovi koji se koriste u ishrani, a koji se sade svake godine svrstavaju u povrće. S obzirom na to da se lubenice sade svake godine, one definitivno pripadaju povrću. Po ovim botaničkim shvatanjima i principima lubenica je povrće.

Međutim, i pored svih ovih teorija i dokaza, postoje još oni koji ne prihvataju lubenicu kao povrće. U raznim enciklopedijama i naučnim krugovima lubenica se još spominje kao voće, dok sa druge strane postoje čvrsti argumenti da je riječ o povrću. Bez obzira na to da li je posmatramo kao voće ili povrće, lubenica je i dalje omiljena poslastica.

Lubenica kalorije

Mjerna količina: 100 grama

Kalorija po mjernoj količini

Kalorije: 30

Kalorije iz masti: 1,35

% preporučene dnevne vrijednosti*

Masti ukupno: 0,15 g 0%

Zasićene masti: 0,016 g 0%

Transmasti: 0 g

Holesterol: 0 mg 0%

Natrijum: 1 mg 0%

Ugljeni hidrati: 7,55 g 3%

Vlakna: 0,4 g 2%

Šećeri: 6,2 g

Proteini: 0,61 g 1%

ZANIMLJIVOSTI