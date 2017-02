Ljuta hrana, zdrava strana

Dobra vijest za sve ljubitelje začinjene i ljute hrane! Istraživači s Medicinskog fakulteta Univerziteta u Vermontu nedavno su otkrili povezanost između dugovječnosti i konzumiranja ljute hrane.

Nakon dugodišnjeg praćenja navika 16.000 ljudi istraživači su došli do rezultata koji pokazuju kako je onima koji su svakodnevno konzumirali ljutu hranu smanjena ukupna smrtnost za 14 odsto.

Osim što pomaže kod dugovječnosti, istraživači napominju kako ljuta hrana sprečava pretilost. Takođe pozitivno utiče na zdravlje jer kapsaicin, aktivni agens kojeg sadrži crvena čili paprika, ima antioksidantno i protivpalno djelovanje.

I ranija istraživanja su ukazala na to da začini, pogotovo njihove bioaktivne komponente, povoljno djeluju na ljudski organizam.

Ljuta hrana djeluje preventivno ili uklanja simptome nekih bolesti poput gastritisa i srčanih bolesti, a pomaže i u regulaciji tjelesne težine.

Začini daju jelima nove dimenzije okusa, zbog čega u začinjenim jelima uživaju brojni narodi širom svijeta.

Kako osjećamo ljutinu?

Zanimljivo je kako čovjek doživljava ljutinu; u ustima postoje odgovarajući receptori za toplo-hladno, koji reaguju tačno do određene granice. Vježbom se ta granica može pomaći, ali ne mnogo.

Najveća greška je ljutinu ispirati vodom, jer paleća eterična ulja nisu topljiva u vodi.

1. Pomaže u održavanju tjelesne težine

Ljute papričice (kajenske papričice, čili, jalapeno)

Istraživanja su pokazala da ljudi nakon što pojedu crvenu čili papričicu konzumiraju 75 kalorija manje nego kad pojedu hranu blagog okusa. Tim naučnika Purdue univerziteta otkrio je kako hemijski spojevi u papričicama, kapsaicinoidi, smanjuju želju za masnom, slanom i slatkom hranom. Naravno, ovo se odnosi samo na osobe koje nisu naviknute na ljuto, ne na "baždarene" ovisnike o ljutom.

Kapsaicinoidi se vežu na receptore odgovorne za osjet topline. Aktivirani receptori šalju signal mozgu, nakon čega mozak aktivira reakciju organizma u vidu ubrzavanja pulsa, pojačanog znojenja, oslobađanja endorfina. Povećava se i temperatura unutrašnjosti tijela te se brže sagorijevaju kalorije.

Sprečava rak

Istraživanja su pokazala da kapsaicin u ljutim feferonima ubija ćelije raka. Ovo ljuto povrće takođe pomaže u borbi protiv prehlada i služi kao prevencija moždanog udara.

Štiti srce

Ljute papričice štite od bolesti kardiovaskularnog sistema, smanjuju rizik od infarkta i moždanog udara, a smanjuju i štetni uticaj lošeg holesterola.

Snižava krvni pritisak

Naučno je dokazano da ljute papričice snižavaju krvni pritisak i opuštaju krvne sudove.

Oslobađa od bijesa

Ljuta hrana podstiče proizvodnju serotonina, hormona zbog kojeg se ljudi osjećaju dobro. Zbog toga je korisna u borbi protiv depresije.

Habanera, papričica visokog sadržaja kapsaicina, izaziva opekotine kod osjetljivih ljudi, iritacije kože i sluznice, a kuvari koji je pripremaju pažljivo je drže među prstima, jer ako dođe do očiju može izazvati privremeno sljepilo.

Čili sos

Sastojci:

40 g svježih čili papričica,

1 glavica pečenog bijelog luka,

2 i 1/4 šoljice bijelog alkoholonog sirćeta,

2 kašike braon šećera,

2 kašike soli

Priprema:

Čili papričice (bez peteljki) i pečeni bijeli luk stavite u multipraktik i usitnite. Pomiješajte sirće, šećer i so, stavite u mali lonac i zagrijte do vrenja. Povremeno miješajte dok se šećer ne otopi. Ostavite da se ohladi. Čili smjesu stavite u teglicu i prelijte mješavinom sirćeta, šećera i soli. Ako je potrebno dodajte još sirćeta, da smjesa bude potpuno pokrivena. Zatvorite teglu i držite je u frižideru, gdje može stajati od tri mjeseca do godinu dana.

Mjerenje ljutine

Ljutina gotovih proizvoda u prometu reguliše se upravo prema skali ljutine, pri čemu se koriste Scovillove jedinice:

slatka paprika = 0 jedinica

italijanska paprika pepperoncino = 100 - 500 jedinica

paprika iz Novog Meksika = 500 - 1.000 jedinica

vrsta pasilla = 1.000 - 1.500 jedinica

vrsta rocotillo = 1.500 - 2.500 jedinica

vrsta jalapeno = 2.500 - 5.000 jedinica

vrsta wax = 5.000 - 10.000 jedinica

vrsta serrano = 10.000 - 23.000 jedinica

Ljutina do 40.000 jedinica smatra se jakom ali podnošljivom. Međutim, to nikako nije i krajnja granica ljutine.

Posebna vrsta habanera savina ima 360.000 jedinica pa čak i više od 500.000, što je ekstremno ljuto (rekord je 577.000).