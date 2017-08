Osvježite se, danas je Svjetski dan lubenice

Skoro da ne postoji osoba koja ne voli lubenicu. Kada je dobro ohlađena, ona je prava ljetna poslastica. Zbog velike količine vode ona je jako dobra za hidrataciju tijela tokom ljetnih mjeseci. Ona je veliki izvor vitamina A i C, a i minerala kao što su kalijum i magnezijum.

Lubenica ima svoj dan, to je 3. avgust, kada se svugdje u svijetu obilježava Svjetski dan lubenice. Iskoristite ovaj dan da se osvježite i pojedete jednu ili više kriški ove jednogodišnje biljke koju obožavaju i stari i mladi.

Istorijat

Lubenica je porijeklom iz Afrike, a prvo su kultivisane u Egiptu, gdje su svjedočanstva o njihovoj baštini zabilježena u hjeroglifima na zidovima. Ovo voće je bilo toliko cijenjeno da je čak stavljano u grobnice mnogih egipatskih kraljeva. Lubenica potiče iz Afrike, gdje se i danas, u oblasti savana i pustinja sreću divlje forme, kao što je Citrulus cologynthys sa sitnim i veoma gorkim plodovima.

Raste u veoma toplim uslovima

S obzirom na poreklo, kao tropska vrsta ima veoma velike zahtjeve prema toploti i svjetlosti. Optimalne temperature za njen razvoj i plodonošenje su 26 - 28 0 C. Prestaje da raste na minimalnoj temperaturi od 12 0 C i maksimalnoj od 40 0 C. Oplodnja se najbolje obavlja na temperaturi oko 22 0 C. Zahtjeva maksimalnu osunčanost, tako da se gaji samo kao čist usjev na parcelama koje su preko cijelog dana izložene suncu.

Da li su lubenica i bostan jedno te isto?

U nekim krajevima naše zemlje to su sinonimi - kad se kaže bostan - misli se na lubenicu i obrnuto. U drugim, pak, pod pojmom ''bostan'' podrazumijevaju se lubenica i dinja zajedno.

Na crnogorskom primorju za lubenicu se koristi naziv ''dinja'', dok se dinja naziva i ''pipun'' (slično kao i u Bugarskoj lubenica = dinja, dinja = pepeš). Razlike potiču otuda što su se ove vrste kod nas proširile sa različitih govornih područja.

Slično je i na engleskom jeziku. Termin ''melnos'' podrazumijeva lubenicu i dinju (kao kod nas bostan), dok je sama lubenica watermelon ili egusi, a dinja melon, muskmelon, sweet melon, ili cantaloupe (u Americi).

Kako izabrati pravu lubenicu?

U ljetnoj sezoni omiljena na stolu brojnih je osvježavajuća i zdrava lubenica koja je sastavni dio ponude svake trgovine. I dok izvana omiljena lopta izgleda svježe često se dogodi da nas nakon kupovine i rezanja sadržaj potpuno razočara.

kako izbjeći greške pri izboru lubenice i kako prepoznati svježu.

Sok od lubenice

Sok od lubenice

Super dijeta od lubenice

Jedna od najprimamljivijih dijeta tijekom ljeta je ona s lubenicom. Lubenica može pomoći pri skidanju kilograma, a odlučite li se za ovu dijetu, najbolje bi bilo da je se pridržavate od devet do 13 dana.

Dalji plan se sastoji od dvije faze. Pročitajte ih OVDJE.