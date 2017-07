Ovako ćete najlakše prepoznati pokvareno meso

Unos pokvarenog mesa često dovodi do trovanja hranom. Ono što je alarmantno je da i svježe meso može da bude otrovno, evo kako da to prepoznate.

Obavezno provjerite datum na ambalaži

Iako sve radnje izbjegavaju praksu prodavanja pokvarenog mesa, može da se desi da zaborave da izbace meso kome je tog dana istekao rok. Nipošto nemojte kupovati takvo meso.

Provjerite koje je boje meso

Meso može da bude pokvareno i ukoliko nije istekao rok trajanja. Ukoliko je u paketu prekrivenom folijom dobra je ideja da pažljivo provjerite boju mesa.

Ispravno meso živine može biti od plavo-bijele do žute boje, a ispravna sirova svinjetina je sivo-roza, dok boja mljevenog mesa može biti varljiva. Boja sirove junetine često se povezuje sa crvenom bojom, ali to može biti varljivo. Crvenkasta boja nije prirodna boja svježe govedine, a do nje dolazi zbog kontakta mesa sa vazduhom.

Miris mesa

Najbolji način za utvrđivanje da li je meso ispravno je da provjerite njegov miris. Ako miriše neprijatno, najvjerovatnije ne biste trebali da ga pojedete. Piletina ima prepoznatljiv miris kada počne da se kvari. Neke radnje će koristiti hemijske dodatke kako bi meso ostalo crveno čak i kako mu se približava krajnji rok trajanja tako da je miris najbezbjedniji način provjere.

Dobro pogledajte meso koje kupujete

Pokvareno meso često dobija sluzavu teksturu zbog množanja bakterija na njegovoj površini.

Nedovoljno kuvano meso umije da bude jednako loše po organizam kao i pokvareno, tako da je uvijek bolje dobro pripremiti meso koliko god voljeli "krvav" biftek.

(nadlanu.com)