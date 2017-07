Sirove strasti

Još krajem 19. vijeka dokazano je da se mnoge bolesti mogu izliječiti konzumiranjem sirove hrane. Većina ljudi počinje sa ovim načinom ishrane u cilju poboljšanja zdravlja i čišćenja organizma. Ishrana bazirana na sirovim namirnicama naročito je dobra za detoksikaciju nakon prazničnog prejedanja.

Pogrešno je vjerovanje da je sirova ishrana ograničena samo na voće i povrće. Naime, ova ishrana pruža mnogo više mogućnosti i predstavlja zdrav način ishrane u cijelom svijetu.

Šta se i kako može jesti?

Ishrana bazirana na sirovim namirnicama podrazumijeva da se konzumiraju samo organski gajene namirnice koje ne sadrže aditive i pesticide, a to su sirovo voće i povrće, sokovi od svježeg voća i povrća, orašasto voće, žitarice, alge, kokosovo mlijeko i sjemenke. Ovaj način ishrane je tipičan za vegetarijance i vegane. Ponekad su u ovoj ishrani dozvoljeni i jaja, riba (suši), nepasterizovano mlijeko, jogurt i sir, pa čak i meso (goveđi karpaćo). Ipak, osobe čiji organizam to može i koje osjećaju da je tako za njih dobro najbolje bi bilo da ne konzumiraju nikakvu hranu životinjskog porijekla. Oni koji tek počinju sa sirovom ishranom, uglavnom je najbolje da prelaze postepeno, a to bi značilo da onda povremeno konzumiraju i gore navedene namirnice. Takođe, potrebno je unositi i masti iz svježeg biljnog ulja (ulje od kokosa, badema, lješnika).

Preporučuje se da hrana bude u potpunosti neobrađena, a da bi bila ukusnija i jestivija, koriste se razni uređaji za pripremanje sirove hrane. Zahvaljujući njima možete spremiti mnoge specijalitete, a pritom sačuvati sve hranljive sastojke iz sirovih namirnica. Blender i sokovnik su neophodni jer ova ishrana uključuje svježe cijeđene sokove, šejkove itd.

U ovoj ishrani namirnice se nipošto ne smiju izlagati temperaturi većoj od 50 stepeni jer to uništava enzime koji su važni za apsorpciju hranljivih sastojaka. Vjeruje se da kuvanje uništava hranljivu vrijednost namirnica jer kuvanjem se ubijaju bakterije, ali ne samo loše, već i one koje su dobre za naš digestivni trakt.

ZDRAVSTVENE PREDNOSTI SIROVE HRANE

Prevencija od bolesti

Sirova hrana je bogata vlaknima i antioksidansima, pa može pomoći u sprečavanju raznih bolesti, kao što su dijabetes, srčana oboljenja i tumor.

Više energije

Konzumiranjem sirovih namirnica možemo u potpunosti iskoristiti sve enzime koje one sadrže i koji su neophodni za varenje hrane. Zato naše tijelo neće morati da troši puno energije na proizvodnju enzima i moći će pravilno da funkcioniše.

Jačanje imuniteta

Konzumiranjem sirove hrane jača se imuni sistem i svi organi se pročišćuju i bolje funkcionišu. Uz sirovu hranu bićete imuni na upale, prehlade i grip.

Bolja probava

Sirove namirnice povoljno utiču na rad crijeva i ubrzavaju metabolizam. Konzumiranjem ovih namirnica nećete imati probleme sa zatvorom, nadutošću i gasovima.

Veća fizička izdržljivost

Uz ovaj način ishrane i vaša fizička izdržljivost biće veća bez nekih posebnih treninga. Nećete se umarati i vježbanje za vas više neće predstavljati obavezu i izazivati stres.

Mršavljenje

Osjećaj sitosti je objektivan i samo tijelo ga signalizuje. Ovaj način ishrane sprečava prejedanje, a vaš želudac će se postepeno smanjiti. Takođe, sa ovim načinom ishrane ne dolazi do kriza koje su tipične za većinu dijeta. Nema onog osjećaja gladi koji izaziva nervozu. Enzimi iz sirove hrane olakšavaju probavu, smanjuju apetit i doprinose zdravom gubitku kilograma.

Bolja memorija

Konzumiranjem sirovih namirnica povećava se mentalna izdržljivost. Učenje više ne predstavlja problem, a koncentracija i pamćenje su bolji.

Manja potreba za snom

Potreba za snom se smanjuje za dvatri sata. Ako konzumirate sirovu hranu, dovoljno će biti samo šest sati sna i nećete imati potrebu da spavate duže. Probudićete se lako, a tokom dana ćete biti puni energije.

Bolje raspoloženje

Sirova hrana će pomoći da se bolje osjećate i da budete puni elana i volje za životom. Nećete biti nervozni i depresivni i ništa neće moći da pokvari vaše dobro raspoloženje.

Upravljanje sopstvenim životom

Ako konzumirate sirovu hranu, vaša sposobnost odlučivanja i odgovornosti će značajno porasti. Upravljaćete svojim tijelom onako kako vi želite i postaćete gospodari sopstvenih potreba i želja. Takođe, zavisnost od alkohola će nestati konzumiranjem sirove hrane.

Prirodna ljepota

Tijelo se konzumiranjem sirovih namirnica podmlađuje i vraća mu se prirodna ljepota. Koža postaje svježa, glatka i sjajna. Stariji ljudi će izgledati mlađe, a i dužina životnog vijeka se može produžiti.

BUDITE KREATIVNI

Uz uređaje koji su vam na raspolaganju (sokovnik, blender, dehidrator, multipraktik) možete napraviti specijalitete očaravajućeg izgleda i ukusa. Zapravo, možete napraviti sve što poželite, počev od ukusnih kaša i šejkova, preko supa i umaka, pa do pljeskavica, pica i palačinki. Potrebno je samo da budete kreativni. Danas postoji dosta knjiga o sirovoj ishrani gdje se mogu pronaći razni korisni recepti i načini na koje se oni mogu spremiti.