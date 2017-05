Doručak pridonosi osjećaju sitosti tokom sati koji slijede, a i tokom ostatka dana.

Redovna konzumacija doručka pridonosi i prevenciji brojnih bolesti, posebno smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa.

Takođe, osobe koje redovno doručkuju lakše postižu i održavaju poželjnu tjelesnu masu, odnosno rjeđe vode bitke sa suvišnim kilogramima.

Šta treba sadržavati idealan doručak?

Uravnoteženi doručak uključuje mlijeko i mliječne proizvode koji nam osiguravaju proteine i kalcij, integralna peciva i druge integralne žitarice koje predstavljaju izvor složenih ugljikohidrata te voće ili voćne sokove kao izvor prehrambenih vlakana i nekih vitamina i minerala.

Doručak može podstaći na povećanje tjelesne aktivnosti

Prema novoj studiji objavljenoj u časopisu The American Journal of Clinical Nutrition, doručkovanje može podstaći pretile osobe na veću razinu tjelesne aktivnosti.

U studiji, koja je trajala šest sedmica, pretili ispitanici od 21 do 60 godina bili su podijeljeni u dvije skupine. Jedna skupina trebala se suzdržavati od unosa hrane do podneva, dok je druga trebala svakodnevno doručkovati, odnosno, unijeti 350 kcal najkasnije dva sata nakon ustajanja te još dodatnih 350 kcal do 11 sati prijepodne.

Prvi dnevni obrok ključan za zdravlje

Unos jutarnjeg obroka nije uticao na smanjenje tjelesne mase ispitanika, ali je pokazao učinak na smanjenje unosa hrane tokom ostatka dana, kao i veću tjelesnu aktivnost tokom prijepodneva.

Budući da je povećanje aktivnosti vrlo važno u poboljšanju životnog stila, smatra se da ovo može biti glavna korist konzumacije doručka kod pretilih.

Kada se u obzir uzmu i rezultati drugih sličnih istraživanja, može se zaključiti kako prvi dnevni obrok može znatno doprinijeti boljem zdravlju.

Iako su u ovoj studiji ispitanici sami određivali koju će hranu jesti, stručnjaci napominju da nisu svi doručci jednaki – pravilan izbor hrane takođe je bitan kako bi se iz doručka „izvuklo“ ono najbolje.

(Zdravakrava.ba)