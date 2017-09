Uskoro nova sezona showa "Luk ili med", prijavi se i ti

BANJALUKA Nova sezona ATVovog kulinarskog showa "Luk ili med" samo što nije počela, a ove godine parovi će se takmičiti za nagradu od 5.000 KM.

Iz ATV-a su saopštili da je do početka nove sezone ostalo još malo vremena.

"Ako ste strastveni u kuvanju i imate osobu s kojom rado kuvate, kulinarski show ATV-a prilika je koju ne želite propustiti. Sve što trebate da biste se prijavili za učešće u novoj sezoni 'Luk ili med' jeste da pozovete 051/348248 ili putem maila prijava@atvbl.com dostavite vašu prijavu", pojasnili su u saopštenju.

Ekipama koje su već trijumfovale u "Luk ili med" kuhinji, pored novčane nagrade, učešće u showu je značilo odskočnu dasku i podstrek za dalje bavljenje kuvanjem, stekli su popularnost i nova poznanstva u svijetu kulinarstva.

Podsjetimo, Sandra Stević i Siniša Antić, Dajana Tadić i Darija Gajić, Rosa Jotanović i Milica SimonskaBundalo najbolji su kuvari proteklih sezona ATV-ovog showa.

"Oni su strast prema kuvanju podijelili s publikom, savladali prepreke koje je stručni žiri stavio pred njih, nadmašili svoje protivnike i osvojili vrijedne nagrade", navedeno je u saopštenju ATV-a.

Pobjednice četvrte sezone Rosa i Milica nastavile su da kuvaju punom parom u poznatim banjalučkim restoranima, a ovaj show bio im je odlična odskočna daska. "Volim da kuvam, to me ispunjava. Takmičenje mi je stvorilo želju da učim i napredujem, a pobjeda mi je dodatni motiv da budem sve bolja i bolja na poslu", rekla je Rosa.

U "Luk ili med" kuhinji pobjeđuje se timskim radom, a njih dvije su pravi timski igrači.

Sestre Darija i Dajana pobijedile su u trećoj sezoni i za njih je kuvanje čista zabava. One navode da i danas spremaju razne poslastice, a sada eksperimentišu i sa zdravom hranom.

"Zdrava ishrana zahtijeva malo više vremena pored šporeta i puno više ideja i kreativnosti, pogotovo nama koji se ne odričemo slatkiša", pojasnili je Dajana.

Sandra je kao Antifriz Pink svoje umijeće u kuvanju i specifičnom aranžiranju hrane pokazala pripremajući ljubavne recepte u ATV emisiji "Najvjenčanje".

"Evo koliko je prošlo vremena od naše pobjede i još me zaustavi neki prolaznik i pita jesam li ja pobjednica emisije 'Luk ili med'. Bilo je dana kada nisam mogla proći gradom, a da me ne zaustavi nekoliko prolaznika da me pita za recept", kazala je Sandra.

Svi pobjednici tvrde da trenutak kada su dobili zadnje ocjene i shvatili da su oni pobjednici showa nikada neće zaboraviti. Dodaju da su nagrade potrošili s užitkom, ali da su svi dio novca uložili u svoje kuhinje da bi mjesto u kojem provode najviše vremena bilo još ljepše.

"Kuvanje je, prije svega, ljubav i zabava, zato dobro se zabavljajte dok kuvate, mjesta za tremu nema, uživajte sa svojim partnerom u kuvanju i ne potcjenjujte protivnika", saglasni su bivši pobjednici.